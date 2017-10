Shqipëria, më pak shkëmbime me Greqinë! Rrit tregtinë me Italinë!

Gjatë vitit 2017, Shqipëria rezulton se ka rritur masën e shkëmbimeve të produkteve ushqimore e pijeve nga Italia ndërsa ka ulur atë nga Greqia.

Refruar të dhënave të Tregtisë së Jashtme të publikuara nga INSTAT, rezulton se gjatë vitit 2017, Shqipëria ka importuar 305 milionë lekë më pak ushqime, pije e duhan nga Greqia, raporton portali SCAN.

Po ashtu, edhe sa i përket eksporteve rezulton se për këtë grup mallrash, Shqipëria ka eksportuar 350 milionë lekë më pak gjatë 2017, krahasuar me vitin e kaluar.

Ndërkohë me Italinë është shënuar një rritje e importeve me 622 milionë lekë më shumë se viti i kaluar. Sa i përket eksporteve, rritja me Italinë rezulton 320 milionë lekë më shumë.

Itali

Eksporte

2016 4 miliardë e 980 milionë lekë

2017 5.3 miliardë lekë

Ndryshimi=320 milionë lekë më shumë

Importe

2016/ 12 miliardë e 941 milionë lekë

2017/13 miliardë e 563 milionë lekë

Ndryshimi= 622 milionë lekë më shumë

Greqia

Eksporte

2016/1 miliardë e 720 milionë lekë

2017 /1 miliardë e 370 milionë lekë

Ndryshimi=350 milionë lekë më pak

Importe

2016/10 miliardë e 818 milionë lekë

2017/10 miliardë e 513 milionë lekë

Ndryshimi=305 milionë lekë më pak