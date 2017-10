Sadiku: Buffonit ia kërkova fanellën në korne

Shpërndaje Facebook

Twitter

LinkedIn

Armando Sadiku u shpreh i kënaqur për paraqitjen me Italinë, ndonëse jo me rezultatin. “Luajtëm të barabartë. Kishim disa shanse dhe goditëm portën, por u ndëshkuam nga një gabim. Me pak fat, do të kishim realizuar dhe ndeshja do të ishte ndryshe. Mendoj se u ndëshkuam nga një episod”, – tha ai.

I pyetur nëse e shkëmbeu fanellën me portierin Gigi Buffon, lojtari nga Elbasani e pranoi. “Po. Ai është një legjendë për mua dhe kur ishte një goditje këndi, ia kërkova dhe më tha ok kur të mbarojë ndeshja”.