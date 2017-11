Plas sherri në autobusin e linjës, shoferi qëllon me shpulla një vajzë. Ja pamjet

Në rrjetet sociale po qarkullon një video, ku një vajzë nga Beogradi përfshihet në një sherr me shoferin e autobusit. Vajza e akuzon shoferin e autobusit për vonesë, dhe kur ai fillon ta fyej ajo humb kontrollin dhe ia kthen me të njëjtën monedhë.

Dhe në shenjë hakmarrje, shoferi del nga autobusi dhe këmbëngul se nuk do të niset derisa ajo të zbresë. Situata tensionohet edhe më shumë kur ajo vazhdon me sharje. Në një moment shoferi humb durimin dhe ia derdh në fytyrë gotën me kafe që e mbante në dorë, dhe e tërheq zvarrë për ta nxjerrë nga autobusi.

Ndërkaq, të gjithë pasagjerët tjerë nuk ndërmerrnin asgjë për ta qetësuar situatën dhe vetëm vëzhgonin të habitur me atë çfarë po shihnin.

Sipas autorit të videos, dyshja kanë shkëmbyer shuplaka jashtë autobusit, por ky moment nuk është filmuar nga frika se telefoni me të cilin po filmonte do të mund të tensiononte edhe më shumë situatën.