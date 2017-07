Operacioni antikanabis, Çako zbret në terren

Vijon operacioni masiv antikanabis në të gjithë territorin e vendit, nga ajri, toka e deti.

Policia e Shtetit ka vijuar me rikontrolle në sera, magazina, ish depo e tunele, banesa të braktisura, tokë private e tokë shtetërore, në sipërfaqe pyjore dhe kullota.

Kontrollet gjithashtu janë zhvilluar edhe në të gjithë vijën bregdetare, në basene e ujëmbledhës.

Operacioni drejtohet dhe monitorohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Haki Çako.

Ai ka inspektuar grupet e kontrollit në grykëderdhjen e Shkumbinit, si dhe në Malësinë e Krujës.

Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako, shoqëruar nga Drejtori për Departamentin e Sigurisë Altin Qato, Drejtori për Krimet Josif Shtëmbari si dhe nga Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë Ardi Veliu, ka takuar disa grupe kontrolli të përbërë nga punonjësit e policisë së Komisariateve të Policisë Rrogozhinë e Kavajë.

“Lodhja juaj është e justifikuar, por edhe e argumentuar me një nga prioritetet absolute që kemi si Polici. Deri tani nga të gjitha masat, por falë punës tuaj natyrisht, situata është në kontroll dhe shumë e kënaqshme. Pavarësisht kësaj, për shkak të kushteve klimaterike që e mundësojnë kultivimin e kanabisit, edhe në kohë të nxehtë siç është kjo tani, do të duhet patjetër që t’i qëndrojmë deri në fund kësaj pune”, është shprehur Çako, drejtuar policisë.

Ai u shpreh më tej se “kemi marrë një premtim ndaj objektivave të Qeverisë dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për të bërë Zero mundësisht këtë fenomen”.

“Është shumë e rëndësishme për të ardhmen e gjithë shqiptarëve, për integrimin e Shqipërisë në BE, ndaj dhe kemi detyrë dhe mision shumë të rëndësishëm, edhe të vështirë kuptohet. Ju sapo mbaruat edhe një detyrë shumë të rëndësishme që ishte menaxhimi i procesit zgjedhor që doli me sukses. Këtu përfitoj nga rasti t’ju falenderoj juve dhe kolegët tuaj , për gjithë angazhimin, por pikë së pari, për korrektësinë që keni treguar në raport me ligjin, duke mos u bërë në asnjë rast pjesë e vlerësimeve të njëanshme dhe subjektive në forca të caktuara politike apo subjekte të caktuara. Ashtu sikurse mbyllëm me sukses procesin zgjedhor, do të duhet të mbyllim edhe prioritetin e luftës kundër kanabisit.”, është shprehur Çako.

Ai ka vijuar më tej:

“Jam shumë i bindur që ju, si efektivë të Drejtorisë së Policisë së Tiranës, por edhe komisariatit të Policisë Kavajë, do t’ia dilni me sukses. Është një punë që kërkon shumë sakrifica, ashtu sikurse ju keni që në orët e para të mëngjesit që keni dalë, por të jeni të bindur që do të jeni shumë më krenarë edhe ju, por edhe të gjithë miqtë, familjarët dhe shokët tuaj, për misionin tonë. Unë kam ardhur jo për të kontrolluar sesi e bëni punën ju, sepse jam i bindur për këtë që e keni bërë shumë mirë, për sa kohë u bënë kaq muaj edhe konstatimet janë shumë minimale dhe ato janë proçeduar me autorë, dhe bimët janë asgjësuar”, është shprehur Çako.

Ai u ka thënë policëve se janë në vëmendjen dhe vlerësimin e Qeverisë dhe të Kryeministrit Rama në mënyrë të veçantë, për punën e tyre, pasi ai sipas Çakos, ka vlerësuar gjithmonë kontributin e Policisë, dhe kjo është ajo që duhet bërë sipas tij për të gjithë shqiptarët.

“Besoj që keni qenë në kontakt edhe me banorët, edhe me ata që jetojnë dhe punojnë në këtë zonë. Përcilluni atyre mesazhin se jemi që të gjithë bashkë për të njëjtin qëllim, pikërisht për ta bërë Shqipërinë një vend pa kanabis.Nuk mund të ekzistojë më si fenomen. Faleminderit dhe Suksese”, ka thënë Çako.

Më pas Drejtori i Policisë së Shtetit ka takuar edhe disa banorët në zonë, ku u ka kërkuar mirëkuptimin e bashkëpunimin e tyre për të përmbushur së bashku prioritetin mbarëkombëtar të Qeverisë për zerimin e kultivimit të kanabisit këtë vit.

Banorët vlerësuan rolin e Policisë dhe u shprehën se e përkrahin aksionin e ndërmarrë nga Policia e Shtetit për parandalimin e kultivimit të kanabisit

Gjatë operacionit nga forcat e Komisariatit të Policisë Krujë dhe FNSH, janë asgjësuar 463 bimë kanabis, të kultivuara në toka të hapura rishtas në Malësinë e Krujës.

Gjithashtu po gjatë rikontrolli nga Forcat e Policisë së Komisariatit të Policisë Fier dhe nga FNSH-ja Fier, janë asgjësuar 114 bimë kanabis në një tokë të hapur rishtas në Pyllin e Shëndellisë në Radostinë të Fierit.

Nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin gjatë kontrollit të territorit në fshatin Milot në Kurbin, në vendin e quajtur Koder Larace në Selitë, në një zonë të pyllëzuar është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi prej 31 kg lëndë narkotike Cannabis Sattiva.

Operacioni masiv do të vijojë deri në rikontrollin e plotë të territorit të vendit.