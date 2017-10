Shpërndaje Facebook

Nga ora 08: 00-12:00 era do të jetë e lehtë në lindje-juglindje dhe termometri do të shënojë 19 gradë celcius.

Më pas, nga ora 12:00-18:00, era do të kthejë drejtimin për nga perëndim-jugperëndimi dhe temperaturat do të shënojnë 25 gradë celcius.

Në orën 18:00 deri në orën 24:00 era do të përqendrohet në verilindje dhe temperatura do të jetë 20 gradë celcius.

Koha do të jetë kryesisht e kthjellët, nuk do të ketë reshje shiu, por herë pas here priten vranësira të thelluara.