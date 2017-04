Nazarko-Spahiut: Ik pirdhu, propagandist partie!

Analisti Shpëtim Nazarko është përplasur ashpër me aleatin e Lulzim Bashës, Kreshnik Spahiun. Ky i fundit tha se nëse PD nuk regjistrohet në zgjedhje, këto të fundit do të jenë moniste.

Kjo fjalë ka acaruar analistin Nazarko, i cili iu kthye Spahiut, duke e pyetur nëse e diç’është monizmi.

Ja debati:

Spahiu: Do shkojmë në zgjedhje moniste!

Nazarko: E di ç’është monizmi more? Mos u bëj propagandist partie. Monist është most ë të lë ty të hysh në zgjedhje, po kur ti s’do vetë ik pirdhu!

Të vij dhe unë të bashkohem në çadër? Vij, në mënyrë që jut ë depolitizoni mënyrën e numërimit.

Spahiu: Kujt t’ia besosh, 40 mijë komisionerëve në Shqipëri?!