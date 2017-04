I mbijetuari i sulmit kimik në Siri: Trump, je hero!

Pas sulmit amerikan me urdhër të presidentit Trump, sirianët kanë pasur reagime të ndryshme.

“Assad i bëri llogaritë gabim këtë herë”, ka thënë një punëtor i ndihmave humanitare nga qyteti jugor turk i Gaziantep – Përgjigja e SHBA-së në këtë moment ka qenë një shuplakë që mund të ndryshojë cdo gjë në Siri.

Qusai Zakaria, një aktivist që u plagos në sulmin e armëve kimike në Moadamiya, tha për “The Telegraph” se Presidenti amerikan ishte heroi i tij.

“Në qoftë se do bëhem ndonjëherë me djalë, do t’ia vë emrin Donald. Ky njeri është një hero. Ai po që është burrë, ka b*ole!’, u shpreh ai i vendosur.

“Ky sulm do t’u japë njerëzve shpresë. E gjitha kjo ka të bëjë me shpresën – vijoi Zakkaria- Kjo është një epokë e re që tregon se Amerika do të bëjë vërtetë diçka . Ashtu si thotë Donald Trump: Kjo është e madhe.”