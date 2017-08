Horoskopi ditor, e shtunë 5 Gusht 2017

Shpërndaje Facebook

Dashi

Dite e ngrohte dhe plot diell kjo e sotmja për te dashuruarit. Komunikimi do mbizotërojë gjate gjithë kohës dhe do flisni hapur për gjithçka. Për beqaret do jete Plutoni ai do sjelle surpriza. Përgatituni për ndryshime te statusit aktual, por mund u tregoni impulsive. Ne planin financiar do iu jepen mundësi te mira si ta përmirësoni buxhetin. Përfitoni sa te mundni prej tyre.

Demi

Nëse lidhja juaj është e forte, kjo dite do jete mjaft e bukur dhe emocionuese. Do keni shume besim tek partneri dhe nuk do i mbani inat atij nëse do iu beje ndonjë kritike. Për beqaret do ketë me tepër rëndësi qetësia dhe mirëqenia. ta nuk do jene te fiksuar te krijojnë patjetër një lidhje. Financat do jene mjaft delikate. Mundohuni te mos nxitoheni qe te mos keni probleme te mëdha.

Binjaket

Fati do iu buzëqeshë çifteve sot. De e shtoni komunikimin dhe do bëni disa zgjedhje te rëndësishme. Ata qe kane pasur debate dhe mosmarrëveshje do pajtohen. Për beqaret priten dashuri me shikim te pare dhe gjithçka do ndryshoje ne jetën e tyre. Neptuni do iu ndihmoje te ruani ekuilibrin financiar dhe te kurseni disa para. Duhet te mendoni edhe për nesër.

Gaforrja

Jeta sentimentale e çifteve do varet shume nga humori me te cilin do zgjoheni. Shprehini ato qe mendoni, por mos kërkoni qe t’iu plotësohet çdo dëshirë. Disa beqare do takojnë shpirtin tyre binjak ndërsa disa te tjerë do vazhdojnë ende ta kërkojnë atë. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni me shume rreziqe sesa duhet sepse do keni probleme te mëdha.

Luani

Dite plot pasion dhe emocione te forta kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni me se miri pranë atij qe keni ne krah dhe do filloni te mendoni për një te ardhme me te. Beqaret do pëlqejnë disa persona dhe nuk do dini çfarë te vendosin. Me mire merrni kohen e duhur për t’u menduar sesa te gaboni. Financat do jete te mira, por nuk është ende koha për investime te mëdha.

Virgjeresha

Hëna do iu nxite te jeni me provokuese ndaj partnerit sot dhe kjo mund te sjelle disa debate me te. Beni kujdes sepse disa mund te inatosen aq shume saqë debatet do jene te mëdha. Beqaret, nen influencën e Marsit nuk do e kërkojnë me ngulm personin e duhur, por do presin qe gjerat te rrjedhin vete. Ne planin financiar mund te kryeni transaksionet e duhura.

Peshorja

Bashkëpunimi do vazhdoje te jete i forte edhe gjate kësaj dite ndërmjet jush dhe partnerit. Do e dini mire çfarë i pëlqen tjetrit dhe do ia plotësoni dëshirat. Beqaret do kenë një dite shume te zakonshme dhe pa takime. Përfitoni për te kaluar pak me shume kohe me miqtë dhe familjaret. Ne planin financiar do keni fat dhe do kryeni disa shpenzime te domosdoshme.

Akrepi

Ata qe janë ne një lidhje do jene sharmante dhe joshës. Partneri do ndihet me fat qe iu ka ne krah dhe do krenohet ne çdo moment. Përgatituni edhe për ndonjë surprize. Beqaret do kenë mundësi me shumice për te filluar aventura emocionuese, por nuk do përfitojnë nga ato. Ne mendjen e tyre është vetëm dashuria e madhe dhe afatgjate, çka sot do mungoje.

Shigjetari

Te dashuruarit do kenë një dite te zakonshme dhe pa te veçanta. Një pjese e mire e beqareve ka mundësi te bien ne dashuri me persona qe nuk janë shume te përshtatshëm për ta. Kujdes me hapat qe do hidhni me tej sepse mund te lëndoheni mjaft. Ne planin financiar duhet te merrni masa strikte ne mënyrë qete mos keni vështirësi me vone.

Bricjapi

Gjate kësaj dite do jeni plot e përplot me angazhime dhe nuk do keni energji për jetën ne çift. Mos u mërzitni sepse partneri do iu kuptoje dhe do iu beje te ndiheni te dëshiruar. Beqaret edhe pse nuk do e kenë mendjen tek dashuria do përballen me takime mjaft interesante. Buxheti do ekuilibrohet pak nga pak nëse vazhdoni te tregoheni po kaq te matur sa sot me shpenzimet.

Ujori

Dite e qete dhe pa asgjë te veçante kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni mire pranë atij qe keni ne krah dhe do e vazhdoni po njësoj komunikimin. Për beqaret do ketë disa ndryshime, megjithatë yjet këshillojnë t’i hidhni hapat me kujdes. Ne planin financiar duhet te jeni sa me vigjilente ne mënyrë qe te mos keni probleme dhe vështirësi. Ju mund ta bëni këtë.

Peshqit

Keni pasur mosmarrëveshje ne çift? Mos u mërzitni, duke filluar qe sot gjithçka do qartësohet dhe do jeni me optimiste mbi te ardhmen. Ne jetën e beqareve do ndodhin gjera te veçanta dhe emocionuese. Shfrytëzojeni deri ne maksimum ditën. Situata financiare do jete me e qëndrueshme se disa kohe me pare, por kjo nuk do te thotë qe ju te shpenzoni pa mbarim.