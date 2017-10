Doli pa të brendshme në emisionin e Ermalit, reagon Kejvina [FOTO]

Ajo që bëri më shumë zhurmë ishte dalja e saj me fustanin e kuq tepër ekstravagant i cili të jepte përshtypje se nuk kishte veshur të brëndshme. Kërcimi i saj sensual në skenë, gati sa nuk i zbuloi pjesët intime por vetë Kejvina ka reaguar pas emisionit e cila kundërshton ashpër ata që mendojnë se nuk mbante veshur të brendshme.

Statusi i saj:

“Së pari dua të falenderoj Tv Klan, Ermal Mamaqin dhe stafin e “Xing me Ermali”n që më mundësuan të jem edhe unë pjesë e emisionit. Se dyti dua të hedh poshtë të gjithë aludimet sipas të cilave kam kërcyer pa mbathje. Kam parë postimet nëpër rrjete sociale përsa i përket kësaj teme.

Dua të them se askush nuk duhet të arrijë në përfundime pa qenë i sigurt për ç’ka po flet. Janë pikerisht paragjykimet e hamendesimet pa baz , qe na pengojne nga te qenit nje shoqeri e civilizuar. Mendja e hapur eshte ajo cka i ndan njerzit ne te tille apo jo.

I jam mirenjohese Perendise per pamjen time, e cila eshte karakteristike thelbesore ne karrieren qe kam nisur por dua te shtoj se jam ketu ku jam pasi nuk jam ndalur perpara asnje sfide, kam luftuar shumë për të realizuar ëndrrat e mia.

E me kohën do dalë në pah edhe kjë . Së fundmi , por jo nga rëndësia, ju jam mirënjohëse dhe i falenderoj nga zemra të gjthë ata që më kanë mbështetur në çdo rrugëtim që kam marrë e vazhdojnë ta bëjnë . Familja ime , miqtë e mi e të gjithë ju. Faleminderit PS: Do flas me Ermalin dhe javën tjetër do vesh pantallona ushtarake“, shprehet Kejvina.