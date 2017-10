Blendi Fevziu negocion me prokurorët që mos ta arrestojnë Tahirin

Prokuroria shqiptare e ka treguar se përdoret gjithmonë, madje dhe për qoka banale.

I tillë është edhe rasti i Tahirit, i cili po kërkohet të arrestohet për trafik droge.

Në disa media raportohet se Blendi Fevziu ka hyrë në negociata me prokurorët që të shtyjnë arrestimin e Saimir Tahirit.

Kjo, duke qenë se Tahiri është i ftuar në emisionin e tij mbrëmjen e sotme.

Në rast se kjo kërkesë do të pranohej, do të tregonte anën qesharake të Prokurorisë, përveç faktit të dy standarteve që ndjek, që kërkon arrestimin e Tahirit për trafik droge, por s’e ka bërë këtë gjë me paraardhësin e tij Lulzim Basha, që ka mbi vete vrasjen e 4 personave.