Zgjidhni njërin prej syve dhe zbuloni çfarë tregon për ju

Dihet se “sytë janë pasqyra e shpirtit”. Ajo që shihni në sytë e një personi dhe ajo që kërkoni zbulon shumë për atë se kush jeni.

Shikoni imazhin dhe zgjidhni syrin që ju bie më shumë në sy dhe është më i dukshëm për ju. Pasi ta zgjidhni, zbuloni fakte interesante për gjendjen tuaj psikologjike.

Nëse keni zgjedhur 1 – Uria shpirtërore

Ju po ndjeheni të uritur, por jo për ushqim fizik, keni nevojë për ushqim shpirtëror. Kjo dëshirë e zjarrtë për lidhjen me universin po ju fton të gjeni përvoja të reja dhe të keni aventura të reja. Ndërsa vazhdoni me jetën tuaj, ju duhet të mësoni të falni të kaluarën tuaj. Ndiqni këtë pasion dhe do të ndiheni të gjallë!

Nëse keni zgjedhur 2 – Ju keni qenë këtu përpara

Ngjashëm me një “enciklopedi shpirtërore”, eksperienca tuaja të mëparshme ju kanë përgatitur si një depo e dijes. Jeta juaj ka qenë e vështirë, por jo pa mundësitë e saj. Përhapni njohuritë tuaja kudo që të shkoni dhe do të gjeni veten në gjendje që të shkëlqeni në jetën tuaj dhe jetën e të tjerëve.

Nëse keni zgjedhur 3 – Shëruesi

Aura juaj shkëlqen ndritshëm. Sa më natyrshëm ta përqafosh këtë, aq më të mëdha janë mundësitë për të rritur dridhjen tuaj natyrore. Ky dritë e lindur do të shërojë njerëzit, përdoreni atë! Ndani fuqitë tuaja shëruese me botën dhe përhapni dritën tuaj kudo që të shkoni.

Nëse keni zgjedhur 4 – Filozofi

Në gjendje që të depërtojnë thellë në zemrën e çështjeve, mendja juaj është vazhdimisht e shqetësuar me ide dhe projekte të reja. Ndonjëherë mund të ndiheni të humbur, por e vërteta është që ju jeni duke ecur pikërisht në rrugëm e parashtruar për ju. Nuk ka gabime këtu, vetëm mësimet e jetës. Besoni veten dhe do të vazhdoni të ecni përpara me udhëtimin tuaj shpirtëror.

Nëse keni zgjedhur 5 – Sekreti

Të lezetshëm dhe të paarritshëm, ju jeni një enigmë e mbështjellë në një mister. Ju fshihni shumë informacione të tmerrshme nga njerëzit dhe shpesh njiheni si më atraktive për shkak të kësaj. Ndërkohë që nuk mund ta bëni këtë me qëllim, është bërë pjesë nënshkrimi e jetës suaj. Ju nuk keni nevojë të jeni kush tjetër përveç vetes dhe mos lejoni që dikush t’ju tregojë ndryshe.

Nëse keni zgjedhur 6 – Shpirti i Vjetër

Ju keni qenë këtu, shumë herë më parë. Ju keni parë gjërat të vijnë e të shkojnë, dhe nuk kërkoni të njëjtat gjëra që bëjnë njerëzit e tjerë. Në këtë mishërim, megjithatë, nuk jeni të sigurt për qëllimin tuaj dhe mund të mos keni vetëbesim për shkak të tij. Është koha për të gjetur rrugën tuaj, dritën tuaj. Punoni me zell dhe vetëm kështu mund të gjeni atë që kërkoni.

Nëse keni zgjedhur 7 – Bufi i natës

Errësira është shtëpia juaj. Nëse janë orët e para të mëngjesit ose brenda një shpelle, hijet janë miku yt. Një iluzionist natyral i lindur, ju zbuloni vetëm atë që njerëzit e tjerë duan të shohin. Mos ndrysho, po bën pikërisht atë që duhet.