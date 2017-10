VIDEO/ Genc Pollo, me fjalor halabaku në komisionin e Integrimit

Është shoqëruar me debate dhe replika mbledhja e Komisionit të Integrimit. Përfaqësuesi i PD, Genc Pollo ka hedhur akuza në drejtim të ministrit Ditmir Bushati pas arrestimit të Moisi Habilajt në Itali si kreu i një bande droge dhe që sipas opozitës ka lidhje me ish ministrin Saimir Tahiri.

Pas replikave ministri Ditmir Bushati ka braktisur mbledhjen.

Debatet:



Bushati: Ka 2-3 javë që nuk e përmendni fare kanabisin. Nuk e thoni dot një fjalë të mirë për policinë, madje edhe regjisorët e Hollywoodit do vinin të bënin skenar .

Pollo: Moisi Habilaj a do të ishte një protagonist i mundshëm?

Bushati: Për ndershmërinë je më pak i përshtatshëm

Pollo: Fshehja e pisllëqeve nën qilim nuk i shërben ndershmërisë

Bushati: Të respektojmë etikën dhe të respektojmë njëri-tjetrin

Presidenti i Kosovës përfaqëson një shtet sovran. Nuk është etike të komentoj unë. Ka folur presidenti Meta për këtë çështje. Zgjidhja më e mirë për të adresuar bllokimin e lëvizjes për shtetasit shqiptare të Kosovës është liberalizimi i vizave. Nuk jemi këtu mësuesi me nxënësin. Të mos luajmë me durimin e njeri-tjetrin. Nëse do tentoni t’i vendosni note përgjigjeve të mia do më mbarojë durimi dhe cinizmi dhe mund te përvëlojë mbi durimin.