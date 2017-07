Vërtetohet shkencërisht: Nuk ka jetë pas vdekjes!

Gjate ketij intervali kohor aktiviteti cerebral i trurit eshte i njejte me ate te nje gjallese te gjalle dhe ne gjendje te zgjuar (pra, jo ne gjume). Pra, gjate ketij intervali kohor truri ka veprimtari elektrike shume aktive. Shkak per kete gje eshte pakesimi i sasise se oksigjenit dhe glukozit ne gjak qe sjell nje riaktivizim te trurit te ngjashme me veprimtarine gjate kohes qe gjallesa eshte zgjuar.

Sipas ketij studimi te botuar ne revisten prestigjoze shkencore “Proceedings of the National Academy of Sciences” kjo veprimtari eshte shkaktarja e atyre dritave te bardha dhe atyre “udhetimeve ne drite” qe rreth 20% e personave qe shpetojne nga nje arrest kardiak tregojne se i kane “pare”.

Ky studim i zhvilluar mbi minj laboratori te ngordhur klinikisht vertetoi qe truri i tyre vepronte edhe per 30 sekonda pas pushimit te zemres.

Pra, ajo qe deri dje mendohej nga disa qe ishte nje prove qe ne fakt ekziston “jeta pas vdekjes” ne te vertete eshte veprimtari cerebrale e para-vdekjes gjate te ciles trupi vepron per te mbajtur gjalle trurin sa me shume qe te kete mundesi me qellim mbijetesen.

Perfundimisht permes keti j studimi jepen perfundimisht provat qe NUK KA JETE PAS VDEKJES! Nuk ka “bote te pertejme” dhe nuk ka shpirt!