Ish-kreu i LSI-së, Petrit Vasili në një status në Facebook, ironizon kryeministrin Edi Rama për listat e publikuara.

Vasili shkruan se Rama imagjinon sikur është Herkuli, por në fakt mbetet një Don Kishot.

“Prapë me lista ky kryeministri, s’ka gjëkundi as ide e as fantazi, imagjinon sikur është Herkul, por është vetëm një Don Kishot”, shkruan Vasili.