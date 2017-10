Vasili paralajmëron Ramën: Ekzistojnë fakte, e mërkura është prova

Shpërndaje Facebook

Kryetari i grupit të LSI, Petrit Vasili ka reaguar lidhur me takim që pati ditën e sotme, kreu i qeverisë Edi Rama me drejtues të policisë së Shtetit.

Në një dalje për mediat, Vasili ka akuzuar Ramën se e inkriminoi Policinë e Shtetit në 4 vite duke e dorëzuar përballë krimit.

Po ashtu, ai ka paralajmëruar se ditën e mërkurë, do të ketë prova për ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri

“Në këto 4 vite Rama e mbodhi Shqipërinë me drogë dhe i dha hapësirë krimit. Rama zgjodhi që të përgatiste edhe krimin elektoral të 25 qershorit.

Kjo nuk është policia që duam, Shqipëria është kthyer në një narko-shtet. Ekzistojnë prova të forta, e mërkura është prova. Të mërkurën ky kryeministër ka një provë të qartë, të vendoset me krimin apo kundër tij.

Të vendoset në anën e ligjit apo anti-ligjit, të vendoset në anën e parlamentit që të ndihmojë drejtësinë apo do të mbulojë këto të vërteta. Është për atë reformë që u çorr dhe u lodh që tentoi ta kapë.

Nga votimi i djeshëm ishte i qartë vullneti për të qenë me krimin, i them Ramën bëj kujdes, edhe me komunikimet telefonike edhe me lëvizjet edhe kërcënimet dhe joshjet, pasi të gjithë janë të vëmendshëm dhe vigjilojnë mbi ty, pasi policia që ndërtove ti.

Kryeministri të vinte vetë të kërkonte t’i hiqej imuniteti dhe të vendosej para drejtësisë. Prokuroria të hetojë kur Rama bëri thirrje që policia të kthehej në parti politike” tha ai.