Vargjet për Adelën që po bëjnë namin në internet. Ja çfarë shkruhet

Adela Xhamani ishte një personazh mediatik tepër i dashur për publikun shqiptar. Ngushëllime të pafundme për familjen dhe miqtë e saj po bëhen në rrjete sociale.

Një poezi për Adelën po bëhet virale, vargje të ndjera që i kanë dedikuar vajzës së bukur nga Kavaja e cila shëmbi një mentalitet me guximin dhe zgjuarsinë e saj, për t’u bërë pjesë e spektaklit.

Ja vargjet për Adelën:

Fund i endrres…

Nga drithma e forte fryma u ftoh,

Nje ze i mekur ndihme kerkoi,

Pak ajer,dua te jetoj,

Ejani,mos me lini te shkoj!

Kjo zemer sonte c’ka me mua?!

Gulçon e rreh si trokth i marre.

Mos ndal dita pa aguar

Prit gjersa nena te kete ardh’.

Endrra ne mes u shua e vrare,

Mes lendinash me lule te thara,

Pushoi se rrahuri ora e saj.

Ne kete dite fund tetori.

E qeshura syte do na ndricoje,

E zeri ne veshe do na kumboje,

Pa fjale serish do kuvendoje,

Ajo nga lartesite e tjetres bote.

Nela T. Llupo

Rip Adelajda Xhamani.