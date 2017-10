Vajza, mos flisni shumë për lidhjen tuaj! Ja çfarë duhet të mbani të fshehtë

Shpërndaje Facebook

Nëse je në një lidhje, ti duhet ta dish se jo çdo gjë mund ti thuhet mikeshave apo familjarëve.

Pavarësisht se ti mund të kesh nevojë për këshilla, disa gjëra të lidhjes tuaj duhet të mbeten midis jush e mos të përhapen tek të tjerët pasi vetëm mund t’ju dëmtojë. Prandaj në këtë artikull po sjellim një listë të atyre sekreteve të cilat bën mirë mos t’ia thuash askujt:

1. Ju po kaloni një krizë seksuale

Krizat seksuale janë normale në një çift dhe nëse ka një periudhë kur ju nuk bëni seks me njëri tjetrin, mundohu të kuptosh arsyet apo shkaqet që shqetësojnë partnerin tënd, para se këtë fakt tia vësh të ditur gjithë farefisit, pasi partner yt mund të ndihej shumë keq nëse do të mësonte se ti ke folur me të gjithë lidhur me këto probleme intime.

2. Problemet e tua me vjehrrën

Është shumë vështirë të gjesh mirëkuptim gjithnjë me vjehrrën tënde, por bën mirë që mosmarrëveshjet tuaja mos ti përhapësh gjithandej pasi kjo vetëm do të tensiononte situatën tënde me vjehrrën, nëse ajo merr vesh se flet gjithandej keq për të.

3.Fantazitë e tij seksuale

Fantazitë e tij seksuale ti nuk ke pse i ndan me mikeshat apo familjarët e tu, bën mirë ti mbash ti për veten tënde, pasi nëse partneri yt dëgjon se ti ke folur për këtë temë, do të ndihet njësoj sikur ta kishe tradhtuar.

4. Tradhëtia e njërit prej jush

Nëse dikush nga ju ka tradhtuar, kjo nuk është një gjë që nuk mund të kapërcehet lehtë por nga ana tjetër bëj kujdes, pasi në një moment të caktuar njerëzit mund ti përdorin kundra teje apo partnerit tënd informacione kaq konfidenciale.

5. Sekretet e partnerit

Nëse partneri të ka treguar një sekret të rëndësishëm nga jeta e tij, ti nuk duhet ta përhapësh ate tek miqtë dhe famikljarët, përndryshe ai do të humbasë besimin tek ty.

6. Të fshehtat dhe gjendja e tij finaciare

Gjendja e tij financiare si dhe të fshehtat e tij lidhur me paratë, duhet ti dish vetëm ti e jo dikush tjetër. Gjithashtu edhe shpenzimet tuaja për gjëra të ndryshme nuk kanë pse ti dinë të gjithë, ato ju përkasin juve.

7. “Mangësitë” e tij

Askush nuk është i përsosur, prandaj mos pretendo perfeskion nga partneri yt. Nëse ai ka ndonjë mangësi fizike, të tipit “e ka të vogël”, këtë gjë nuk ka pse ta dijë e gjithë shoqëria jote, pasi herët a vonë ai do ta mësojë se çfarë ke thënë për të dhe do të zghgënjehet shumë prej teje. E njëjta gjë vlen edhe për mangësitë lidhur me karakterin apo aspektin psikologjik, prandaj mundohu mos ta tregosh atë “keq” para të tjerëve.