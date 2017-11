Vajza e Linda Ramës ‘thyen’ rregullin, tregon fytyrën e Zahos

Shpërndaje Facebook

Rea Xhillari, motra e Zahos, po e shijon pa fund kthimin pas në fëmijëri duke u kujdesur, duke kaluar kohë, duke vizituar vende e duke luajtur me vëllanë e saj të vogël.

Duket madje sikur prej saj do e njohim më shumë e më shpejt djalin e Kryeministrit Rama dhe bashkëshortes së tij, Linda.

Ndërsa i ati është veçanërisht i kujdesshëm në publikimet e tij me Zahon, ku djali është gjithmonë me shpinë, Rea duket se e ka kapërcyer këtë rregull sot me publikimin e radhës.

Është një foto jo shumë e qartë, çka nuk e bën thyerjen e rregullit aq kërcitës, megjithatë është një foto ballore e Zahos së vogël dhe të tilla as Edi Rama dhe as Rea nuk kishte publikuar që kur Zaho ishte fare i vogël.

Është një çast vërtet shumë i bukur, ku Rea e ka kapur Zahon nga krahët dhe po rrotullohen të dy. “Lumturi” e ka titulluar ajo këtë çast që si lumturia është fluturues dhe shumë i vështirë për t’u ndalur.