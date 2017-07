Tatimet japin alarmin: Kujdes verifikimin e kuponave tatimorë

Tatimet kanë vijuar me fushatën e tyre informuese për përdorimin e kuponave tatimore. Ato njoftojnë se në çdo blerje me para në dorë, blerësi duhet të kërkojë domosdoshmërisht nga shitësi apo ofruesi i shërbimit, kuponin tatimor.

Kuponi tatimor që i jepet një blerësi apo një klienti, përmban të dhënat e mëposhtme:

Emrin, adresën e tatimpaguesit;

NIPT-in;

Emrin, sasinë, çmimin dhe vlerën e cdo artikulli /ose shërbimi;

Vlerën totale të mallrave apo shërbimeve të marra;

Mënyrën e pagesës (cash, çek, kartë krediti etj.);

Shumën e TVSH-së, sipas shkallës tatimore;

Në pjesën e fundit të kuponit tatimor ndër të tjera paraqitet:

Numri i identifikimit të pajisjes fiskale;

Data dhe ora e lëshimit të kuponit;

Numri i kuponit

Logo fiskale, që është shenja identifikuese, që vendoset në çdo kupon tatimor, në fund dhe e pozicionuar në qendër të tij.

Çdo kupon i lëshuar jo sipas kësaj forme, është i pavlefshëm dhe i dënueshëm administrativisht nga ligji, me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Administrata tatimore ju sjell në vëmendje këto elementë, që ju të mos bini pre e lëshimit të një kuponi jotatimor nga pajisje fiskale jo të autorizuara. Të tillë kupona janë abuzivë dhe vlejnë vetëm për përfitime abuzive në dëm të interesit tuaj dhe shoqërisë në tërësi.

Më herët, tatimet kanë sinjalizuar se do të forcojnë kontrollet për përdorimin e kuponit tatimor. Ato kanë ftuar konsumatorët që të kërkojnë kudo, ku bëjnë blerje, kuponin tatimor, si dhe të denoncojnë çdo rast kur kuponin nuk jepet.

“Ne ju inkurajojme të denonconi çdo rast. Bëhuni pjesë e luftës kundër informalitetit. Mund të denonconi edhe duke na dërguar një mesazh në faqe me foto ose video dhe ne do te ndjekim çdo rast”, thonë zyrtarisht tatimet, duke kujtuar që paratë që mblidhen nga taksat do të shkojnë për më shumë shërbime publike, shkolla, spitale, infrastrukturë, rend./Monitor