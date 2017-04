Shkollë verore në Kanada

Afati i aplikimit: 20 prill 2017

Kush mund të aplikojë: studentët kanadeze dhe ndërkombëtare të MA dhe PhD

Vendi: Korrik 24, 2017 – 4 gusht 2017 në Universitetin Concordia në Montreal, Quebec

Si pjesë e një iniciative të veçantë që ka filluar në nëntor të vitit 2015, Kanadaja ka zhvendosur rreth 40,000 Sirianë ose ka sponsorizuar privatisht refugjatët.

Kjo shkollë verore me 3 kredite bazohet në iniciativën e refugjatëve sirianë për të shqyrtuar politikën dhe politikën e zhvendosjes së refugjatëve në Kanada. Synimet e larta të vendosura përpara nga Kanadaja dhe kapaciteti i shtetit që në fakt është zbatuar tregojnë për veçoritë e qasjes së Kanadasë për rivendosjen refugjatëve. Megjithatë, historia është më e komplikuar dhe diskurset zyrtare nuk tregojnë shumë për operacionet dhe realitetin në terren.

Kjo shkollë verore do tu sigurojë pjesëmarrësit një vështrim të parë në nismën Kanadeze te refugjatëve sirian, bazuar në ekspertizën e studiuesve Konkordia, studiues kanadezë dhe ndërkombëtare, aktorëve të komunitetit dhe përfaqësuesve të qeverisë, si dhe me bashkëpunimin e organizatave ndërkombëtare. Ajo do të marrë parasysh sfidat e zbatimit, implikimet e politikave dhe vendos përgjigje në një perspektivë historike dhe krahasuese.

Pjesëmarrësit do të përfitojnë nga një perspektivë ndërdisiplinore për të mësuar në lidhje me forcat e mëdha që gjenerojnë zhvendosje bashkëkohore, instrumentet dhe institucionet qeverisëse për lëvizjet e refugjatëve, si dhe zgjidhjes dhe proceset e integrimit të grupeve të refugjatëve ndërkombëtarë.

Kriteret e aplikimit:

Studentët MA dhe PhD, kanadeze dhe ndërkombëtare, në çdo fazë të programit të tyre, janë të ftuar të marrin pjesë. Përveç kësaj, studentët që janë të regjistruar në një program MA që do të fillojë në vjeshtë të vitit 2017 mund të aplikojnë.

Kostot e pjesmarrjes:

Studentët kanadez kanë të drejtë për një bursë $ 500 CAD (dollarë kanadez) për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të tyre të pjesëmarrjes.

Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë për një bursë $ 2,000 CAD (dollarë kanadez) për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të tyre të pjesëmarrjes.

Përveç kësaj, studentët ndërkombëtarë do të marrin strehim të lirë në rezidencat Universitetit Konkordias.

Si të aplikoni:

Në lidhje me objektivat e kursit, do të mirëpriten studentë nga Kanadaja dhe nga jashtë.

Pranimi do të jetë konkurrues dhe do të bazohet në interesat kërkimore, hulumtimin në progres (kur është relevante) dhe potencialit kërkimor të aplikantëve.

Studentët e interesuar janë të ftuar të paraqesin një paketë aplikimi, duke përfshirë:

Një deklaratë që përshkruan motivimin e tyre për shkollën, interesat e tyre kërkimore dhe ndonjë informacion tjetër përkatëst (max. 750 fjalë)

Një CV

Transkriptet universitare dhe pasuniversitare

Emri, kontakti dhe informacioni i një reference akademike

Afati i fundit për të aplikuar është 20 prill 2017.

Vendimet e pranimit do të shpallen deri më 15 maj, 2017.

Paketa e aplikimit dhe pyetje duhet të dërgohen tek adresa: cipe.cepi@concordia.ca

Pyetje në lidhje me planin mësimor duhet të drejtohen tek: mireille.paquet@concordia.ca

Për më shumë informacion klikoni këtu