“Shkoj me dy çuna njëherësh, por njërin e dua ndërsa me tjetrin…”

“Ndaj dhomën – dhe shumë herë edhe shtratin – me një djalë, bëj ndonjëherë seks me një tjetër, por jam e dashuruar… me tjetër”

Është e qartë se shumë gjëra na ndodhin në jetë dhe shumë pak dalin në dritën e medias.

Por me zhvillimin e rrjeteve sociale si dhe me çeljen më shumë të të rinjve, ata po i pubikojnë historitë e veta, më së shumti për të kërkuar edhe ndihmë.

Kështu ka ndodhur edhe me këtë vajzë 21 vjeçare e cila tregon për gazetën “The Sun” se është duke bërë seks me dy djem njëherësh.

Nuk e quan tradhti, por ka një argument dyzues: Thotë se njërin e dashuron kurse me tjetrin është thjesht seks.

“Jam një vajzë beqare, 21-vjeçe dhe ndaj dhomën e kolegjit me një djalë. Ne bëjmë seks shumë herë së bashku, por ai nuk do të kemi një lidhje normale.

Ndonjëherë, kur takohemi rastësisht, bëj seks edhe me një djalë tjetër, por as ai nuk mendoj se do diçka serioze me mua.

Unë jam vërtetë shumë e dashuruar me një tjetër djalë të cilin e kam njohur nga interneti, por nuk jemi takuar asnjëherë.

Ai është 32-vjeç, i martuar me dy fëmijë. Ai dëshiron që të ndahet nga bashkëshortja por ajo e kërcënon se nuk do ta lejoj më të shohë fëmijët.

Jemi mërzitur shumë për këtë fakt. Ai më do mua dhe unë atë, por gjithashtu është një baba shumë i mirë dhe nuk do të ndahet nga fëmijët e tij.

Përgjigjja e psikologes Deidre është:

“Ti e ke njohur nga interneti dhe nuk e ke takuar asnjëherë dhe gjithashtu ai nuk është beqar.

Prandaj mos shpreso për diçka që nuk mund të ndodhë mes jush.

Ndalo që bëri seks me djem me të cilët e di që s’mund të kesh diçka serioze, dhe kështu fillo të takosh djem që janë të interesuar për ty e po ashtu pa angazhime”.

