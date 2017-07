“Seks me dashnorin në Shkodër”, flet burri nga SHBA (VIDEO)

Në një lidhje telefonike në News24, babai i dy fëmijëve të mitur kërkon drejtësi, që fëmijët të kthehen në shtëpinë e gjyshërve dhe nëna e tyre të shkojë në burg.

Ai rrëfen se nuk ka folur pas vërtetimit të dyshimeve me pamje filmike me gruan, fëmijët apo prindërit e saj. Burri thotë se ideja e filmimit ka qenë e tija, shkruan BW.

“Skam folur me asnjë, as me nënën e fëmijëve të mi, as prindërit e saj dhe as fëmijëve. Por nuk e hapin telefonin. Kërkoj që t’i hiqen fëmijët. Ajo të shkojë atje ku e ka vendin. Nuk e meriton t’i mbajë fëmijët”, deklaroi burri që ndodhet në SHBA.

Si i keni pasur marrëdhëniet para se të largoheshit 4 vjet më parë në SHBA?

Para se të ikja në SHBA kam pasur marrëdhënie të mira, normale, të qeta. Komunikonim normalisht. Nuk kishim probleme.

A keni dyshuar para se të largoheshit për tradhti?

Jo, s’kam pas dyshime. Më pas më kanë lindur dyshimet pasi ika sepse sa herë i bija telefonit e gjeja të zënë. Thoshte ‘jo po flisja me vëllain’, ‘me këtë’ e ‘me atë’.

Çfarë kërkoni nga Gjykata?

Vetëm drejtësi. Kërkoj dënimin e saj, të shkojë në burg dhe fëmijët të kthehen në shtëpi.

E kujt ishte ideja për vendosjen e kamerave?

Ideja ishte e imja.