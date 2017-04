Rusia: Do forcojmë sistemin mbrojtës të Sirisë

Rusia ka deklaruar se do të përforcojë sistemin ajror të Sirisë, me qëllim mbrojtjen e vendit, pas bombardimit amerikan të bazës ajrore siriane me raketa “Tomahawk”.

Prania e tyre i pamundëson luftanijeve amerikane të kryejnë sulme dhe rrjedhimisht, raketa “Tromahawk” mbetet zgjidhja më e mirë për Uashingtonin.

Rusia, që mbështet regjimin e presidentit sirian Bashar al Assad, ka dënuar sulmin e palës amerikane. Zëdhënësi i presidentit Vladimir Putin, Dmitry Peskov e cilësoi sulmin një “akt agresioni ndaj një vendi sovran”.

Nga ana tjetër, Pentagoni deklaroi se pala ruse ishte e informuar për sulmet para se ata të kryheshin. Por sipas ushtrisë ruse, shumë nga raketat amerikane nuk arritën të godisnin në shenjë.