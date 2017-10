Reagon Brukseli: Po e vëzhgojmë rreptësisht çështjen ‘Tahiri’

Shpërndaje Facebook

Twitter

LinkedIn

Një ditë pas autorizimit të Kuvendit për kontrollin e banesës së ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, i akuzuar nga Prokuroria për trafik droge dhe korrupsion të zyrtarëve të lartë, ka ardhur reagimi i BE.

Zëdhenësja e Komisionit Europian, Maja Koçijançiç, ka folur sot për hetimin e Tahirit. Në një konferencë për shtyp nga Brukseli, ajo deklaroi se pritshmëria e BE është që hetimi dhe të gjitha hapat e nevojshme të ndërmerren në përputhje me standardet ndërkombëtare. Koçijançiç theksoi se Bashkimi Europian do ta monitorojë këtë çështje nga shumë afër.

“Ju e dini që Komisioni Europian përgatit raportin e tij vjetor, ku kjo do të jetë në një vëzhgim të rreptë, duke qenë se lufta kundër krimit të organzuar dhe reforma e drejtësisë janë prioritete”, u shpreh ajo në një konferencë për shtyp, e pyetur nga gazetarja Erisa Zykaj.