Rama: Balilajt e LSI-së, sistem që duhet shembur

Në Sarandë, Kryeministri Edi Rama mori si shembull Bashkinë e Delvinës, të drejtuar nga LSI për të kërkuar 71 mandate më 25 qershor.

Rama tha se beteja e Partisë Socialiste nuk ngrihet kundër një partie, por kundër një sistemi.

“Është fjala për një sistem partish që vijnë tek ju me lloj-lloj programesh, flamujsh e premtimesh, marrin votat tuaja dhe pastaj turren në Tiranë dhe i thonë partisë që fiton zgjedhjet, o tepsinë për mua, o s’ka koalicion me ty! Këtë sistem ne duam ta përmbysim dhe kjo nuk është një luftë politike me një parti tjetër, por luftë për historinë e re të Shqipërisë, për vajzat dhe djemtë e këtij vendi që shkojnë jashtë, shkollohen, marrin përvojë”, tha ai.

Kryeministri tha se klane të tilla që kanë pushtuar një territor ka kudo, nga pushteti vendor e deri tek institucionet më të larta, ku tepsia, sipas tij, ndahet me partitë e vogla që duan pushtetin dhe jo shtetin.