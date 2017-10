Qytetarët “kërcënojnë” Ramën: Nëse e “ha” Tahiri, ke për të parë revolucion

Shpërndaje Facebook

Të shumta kanë qënë komentet për Saimir Tahirin në statusin e fundit të kryeministrit Rama në facebook teksa ai ishte i pranishëm në konferencën për 25-vjetorin e Gjykatës Kushtetuese.

Komentuesit i shkruajnë Ramës se nuk duhet të jetë ish-ministri i Brendshëm, kurban në 25-vjetorin e Gjykatës kushtetuese, por kërkojnë që të bëhet kurban mishi i vjetër.

Qytetarët paralajmërojnë revolucion popullor nëse e ‘ha’ Tahiri. Ndërsa ka të tjerë që e mendojnë show të radhës, se punët shkojnë vaj dhe festohen përvjetorët e suksesit. “Në krahun tjetër kriminelët rrugëve se për ta arrestohet Saimir Tahiri, që për hir të së vërtetës na pëlqen ose jo na bëri zap në rruge dhe para semaforit”, – shkruan një prej komentuesve.

JA DISA NGA KOMENTET

Nuk duhet të jetë Saimiri, kurbani i ketij 25 vjetori te Gjykates kushtetuese , te behet kurban mishi i vjeter

Nqs e ha #Tahiri ndersa #Sala ,#Meta,#FatmirMediu e te tj,,, Vazhdojne te ngrohin vezet ne parlament ath keni per te pare revolucion popullor dhe protesta te verteta jo si ajo protest e korruptuar ne mes te bulevardit

Lere gjykatën kushtetuese ti po dili ne krah SAIMIR TAHIRIT po e beni kurban ai te dha sukses ty dhe qeverise tende

Shpeto Saimir Tahirin nga pabesia juaj lere gjykaten kushtetuese se e kan ber drit punen e tyre ja bere Saimirit si Limonit qe e keput nga pema e shtryth dhe e hedh ne kosh

Kryeministr e lini z. Tahiri rehat por fut brenda ata qe duhet te futur. Se per ndryshe shum shpejt do ngrihet populli

Historia vazhdon, “de javu” e te njejtes kupole qe nuk ka rreshtur qe ne gjeneze; ju kujtohet Enver Hoxha me Kadri Hazbiun, me Feqor Shehun, Mehmet Shehu etj.

Kjo prokuroria jone kaq e sakte e qe zbaton ligjet pse nuk veproje me kaq shpejtesi sic po vepron me Saimir Tahirin tani qe kerkon arrestimin e tij edhe me gerdecin apo me 21 janarin qe ishin ngjarje qe u pane nga te gjithe i madh e i vogel . Pse nuk arrestohet Saliu , Basha , Meta .

Show i rradhes, se punet shkojne vaj dhe festojme pervjetoret e suksesit dhe ne krahun tjeter kriminelet rrugeve se per ta arrestohet Saimir Tahiri,qe per hir te se vertetes na pelqen ose jo na beri zap ne rruge dhe para semaforit.

Policia qe duan shqiptaret e ndershem,krahasuar me te djeshmen ka per Simbol Sajmir Tahirin,sa shpejt e hodhe ne prehrin e ujqerve morr burre…nuk he me I besueshem.Dhalla sherbimi i fundit per ata qe e emeruan.Turp