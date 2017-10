Publikohen letrat intime të Obamës që i dërgonte të dashurës

U.S. President Barack Obama signs a proclamation to designate federal lands within the former Fort Ord as a national monument in the Oval Office of the White House April 20, 2012 in Washington, DC. According to the White House, "Fort Ord, a former military base located on California’s Central Coast, is a world-class destination for hikers, mountain bikers, and outdoor enthusiasts who come to enjoy the area’s history and scenic landscapes." *** Local Caption *** Barack Obama

LinkedIn Nëntë letra introspektive që ish-presidenti Barack Obama i kishte shkruar të dashurës së tij të kolegjit, ofrojnë një vështrim më të thellë në vitet formuese të ish-presidentit, ndërsa ai luftoi me identitetin, vetminë dhe shpresat për të ardhmen. “Duket se ne do të dëshirojmë kurrë atë që nuk mund të kemi,” i shkroi Obama Alexandra McNearit gjatë një udhëtimi në Indonezi në verën e vitit 1983, kur ishte i hutuar për ndjenjat e tij dhe për natyrën e marrëdhënieve të tyre, raporton New York Times. “Kjo është ajo që na lidh. Kjo është ajo që na mban larg “. Letrat u morën nga dorëshkrimi i Stuart A. Rose i Universitetit “Emory”, nga arkivë dhe bibliotekë e rrallë librash. shkruan revista People, transmeton Telegrafi. Shënimet u shkruan nga Obama në McNear nga viti 1982 deri në vitin 1984 dhe dokumentojnë një pjesë të kohës së Obamës në Universitetin e Kolumbias, udhëtimet e tij në Indonezi dhe muajt e hershëm të punësimit të tij në Business International, sipas universitetit. “Idetë e mia nuk janë aq të kristalizuara sa ishin në shkollë, por ato kanë një lidhje të menjëhershme dhe peshë që mund të jenë më të dobishme nëse dhe kur unë jam më pak vëzhgues dhe më pjesëmarrës”, shkruan ai në vitin 1984, sipas AP. Në një letër tjetër, Obama pranon se është paksa i shtrembëruar kur i sheh miqtë të ndjekin shtigjet e tyre – një mik i kolegjit që po përgatitet të martohet dhe të marrë përsipër biznesin familjar, ndërkohë që një nxënës i shkollës së mesme menaxhon një supermarket dhe shkruan artikuj, duke përfshirë TV dhe makina të reja. “Duhet të pranoj, kam një zili të madhe për të dy grupet, miqtë e mi amerikanë që konsumojnë jetën e tyre në rrjedhën e rehatshme, miqtë e huaj në botën e biznesit ndërkombëtar”, tha Obama për McNear. “Kapur pa një klasë, një strukturë, ose një traditë për të mbështetur mua, në njëfarë mënyre zgjedhja për të marrë një rrugë të ndryshme është bërë për mua. Në fotografi: 48 imazhe romantike të Barack dhe Michelle Obamas në përvjetorin e 25-të të martesës së tyre “Mënyra e vetme për të zbutur ndjenjat e mia të izolimit është thithja e të gjitha traditave, klasave, t’i bëjë ato të mijat. Marrë veçmas, ato janë të papranueshme dhe të papërshtatshme. ” Obama u martua me gruan Michelle në vitin 1992. Dy palët kanë së bashku dy fëmijë: Sasha, 16 vjeçe dhe Malia, 19 vjeçe. Rosemary Magee, drejtor i bibliotekës së universitetit, tha për Associated Press se 30 faqet japin një vështrim të thellë në betejat e brendshme që formuan Obamën. “Ata tregojnë udhëtimin e një të riu që kërkon kuptim dhe qëllim në jetë dhe drejtim,” tha ajo. “Obama është duke u përpjekur për të gjetur mënyrën se vendi i tij do të ishte në atë kohë, dhe mënyrën se si të ecte përpara”. Shpërndaje Facebook

