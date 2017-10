Pse meshkujt tullacë preferohen nga femrat? 5 arsyet interesante!

Rënia e flokëve për shumicën e meshkujve edhe në moshë të re, është stresuese, por tashmë nuk duhet ta vrisni mendjen pasi prefererohen më shumë nga femrat. Ja disa arsye pse ndodh kjo gjë, sipas ekspertëve:

1. Edhe pse kohët ndryshojnë sërish janë në trend

Gjithmonë do ketë meshkuj që do mbeten pa flokë me kalimin e viteve, prandaj syri i njerëzve është mësuar me to. Edhe pse ka metoda të ndryshme për t’i mbjellë flokët, sërish pamja e tyre pa flokë nuk do dukej keq te të tjerët.



2. Nuk të bezdisen për pamjen e tyre të jashtme

Këta meshkujt janë shumë praktikë dhe nuk e vrasin mendjen si duken, në krahasim me ata meshkuj që kanë flokë dhe merren shumë me rregullimin e flokëve. Meshkujt pa flokë, duken bukur edhe pa qëndruar para pasqyrës.



3. Janë të mirë në shtrat

Shkencërisht është vërtetuar se meshkujt tullacë e kanë të lartë nivelin e testosteronit në krahasim me meshkujt me flokë. Si pasojë, janë më të mirë në seks dhe dëshirën e kanë më të madhe për marrëdhënie seksuale.



4. Përgjithësisht kanë dhëmbë të mirë

Fakti që nuk kanë flokë, dhëmbët e mirë janë më të dallueshëm te këta meshkuj. Prandaj, edhe pse nuk kanë flokë janë tërheqës.



5. Nuk do shqetësoheni nga flokët e rëna në shtëpi

Pasi bëjnë dush këta meshkuj nuk shqetësojnë askënd me flokët e tyre nëpër shtëpi. Nëse do shikoni flokë, me siguri do jenë të femrës.