Policia gjen 3 mina me telekomandë në Elbasan, dy në pranga

Specialistët e Sektorit Kundër Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve, në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në vijim të një hetimi të ndjekur prej kohësh me metoda speciale të hetimit, finalizuan me sukses ditën e djeshme operacionin policor të koduar “SPECIALISTI”.

Në pranga gjatë këtij operacioni janë vënë Maksim Hekurani, 26 vjeç banues në Vlorë si dhe Nikolla Roxhe, 21 vjeç banues në Vlorë.

Po ashtu, është arrestuar edhe Flamur Fejza, 38 vjeç banues në Elbasan, i cili ndodhet i arrestuar në D.V.P Tiranë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Gjithashtu ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë ndaj shtetases A.K., 42 vjeçe banuese në Tiranë.

Arrestimi i tyre, u krye në kuadër të procedimit penal me metoda speciale hetimi, pasi më datë 13.07.2017, rreth orës 15:30, në bashkëpunim me oficerët e Forcës së Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Policisë Shtetit, u ushtrua kontroll në ambientet e servisit të marrë me qira nga shtetasi Maksim Hekurani, në qytetin e Vlorës.

Gjatë kontrollit të ushtruar nga efektivat e policisë, në këto ambiente u gjetën 3 mina shpërthimi, të pajisura me aparat telefoni celular me bateri, fije përcjellëse, dhe magnet.

Grupi hetimor sekuestroi në cilësinë e provës materiale, tre copë mina shpërthimi në distancë si dhe 6 aparate celularë të markave të ndryshme.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.