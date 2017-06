Po vjen shiu! I nxehti deri të dielën

Europa jug-lindore, ku bën pjesë dhe vendi ynë, këtë fundqershori do të përjetojë temperatura ekstremisht të larta si pasojë e ajrit të nxehtë saharian.

Të nxehtin e jashtëzakonshëm do ta përjetojnë më tepër zonat e ulëta dhe jugu i vendit, ku pritet të regjistrohen nivele nga 36 deri në 40 gradë Celsius.

Dita e diel dhe fillimi i javës tjetër do të sjellin tërheqjen totale të masave ajrore të nxheta. Pra, afrimi i masave ajrore më të freskëta veriore do të sjellë reshje të pakta shiu në zonat dhe rënie të ndjeshme të temperaturave me 10 gradë Celisus.