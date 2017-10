Për të gjithë ata që duan të “përkthejnë” diplomatët!

Shpërndaje Facebook

Nga Mero Baze

Debati rreth përballjes së Saimir Tahirit me drejtësinë ka nxitur debat rreth qëndrimeve të Perëndimit ndaj situatës aktuale në Shqipëri dhe veçanërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian dhe SHBA. Përpjekja për t’i lexuar qëndrimet e tyre, si mbështetëse për politikat e Partisë Socialiste në pushtet apo PD, janë jo vetëm qesharake, por dhe fyese për diplomacinë Perëndimore. Dhe këtu nuk bëhet fjalë, as për mitomanë që flasin në emër të shërbimeve sekrete si gazetarë, as për politikanë që flasin në emër “të politikave të mëdha”, vetëm që të hyjnë në zemrën e vogël të kryetarit të partisë së tyre.

Qëndrimi BE dhe SHBA ndaj situatës aktuale në Shqipëri, është i qartë dhe është vazhdimi i betejës së tyre për reformën në drejtësi dhe implementimin e saj. Armiqtë dhe mbështetësit nuk kanë ndryshuar. Ka ndryshuar vetëm ritmi i betejës së tyre.

Fokusimi i diplomacisë Perëndimore është kundër krimit dhe lidhjeve të tij me politikën dhe kundër mënyrës se si sistemi ynë i drejtësisë shmang ballafaqimin e politikanëve të lidhur me krimin.

Vëmendja e tyre, është ajo çfarë bën drejtësia, Kryeprokurori dhe gjykatat dhe jo si i përdoren ata politikisht prej partive politike.

Vëmendja është sidomos tek kryeprokurori Adriatik Llalla, një i shënjuar si i papërshtatshëm për të qenë dhe vizitor në SHBA, i cili e ktheu procesin kundër Tahirit, në një projekt politik, me plot provokime, në shërbim të padronit të tij politik në Shqipëri. Ata padiskutim do të ishin të lumtur që Partia Socialiste ta gëlltiste këtë provokim dhe t’ia hiqte Tahirit imunitetin për arrestim, por janë, po ashtu të qartë, se nuk ka asnjë pengesë për drejtësinë për hetimin e tij.

Nga ana tjetër ata janë shumë të çuditur fjala vjen, se si kryeprokurori Adriatik Llalla, edhe pse ka në tavolinë fakte që një kryebashkiak i PD, është dënuar në Itali në vitin 1996 me dy vjet burg, i dërgon KQZ-së një opinion ku thotë se atë nuk e zë ligji i dekriminalizimit. Dhe kur këta diplomatët ia thonë dhe Luzim Bashës në selinë e SHQUP këtë skandal, ky i fundit del e thotë “mora mbështetjen amerikane”. Është i njëjti person që në mëngjes çon firma fallco për të kërkuar hetim për deputetin Rakipi, duke mashtruar deputetët, dhe në mbrëmje i çon fjalë deputetit Rakipi të bëhet pjesë e frontit opozitar.

Ky keqpërdorim i qëndrimeve të Perëndimit në Shqipëri, vazhdon dhe me deklaratat e Edi Ramës, që e ka ndarë mendjen t’jua ngrejë nervat të gjithëve, duke i cituar Donald Lu dhe zotin Hoyt BrianYee, vetëm tek pjesa që është pozitive për qeverinë.

Askush nga diplomacia Perëndimore nuk është e investuar të flasë mirë për qeverinë apo opozitën. Thjeshtë se nuk u duhet kjo dhe nuk e kanë betejën me ta. E kanë me sistemin e drejtësisë dhe duan prova që ai është i drejtë, i balancuar, dhe jo “kobure” në duart e politikës, për të larë hesape në prag të ikjes nga detyrat.

Në çdo vend Perëndimor një kryeprokuror si Adriatik Llalla do të kishte fat të keq nga drejtësia për mosveprim dhe degradim të proceseve të lidhjes së politikës me krimin. Herë duke bërë si radikal e herë duke bërë si tolerant. Vetëm tek ne, kryeprokurori është kthyer në një idhull politik, dhe shpresë se prej tij opozita mund të bëjë politikë, pas humbjes së thellë në zgjedhje.

Fjalia e sotme e ambasadorit Lu, që në Shqipëri politikanë të majtë dhe të djathtë kanë bërë krime për 27 vjet dhe nuk janë ndëshkuar, është e qartë se ai apo ambasadorja Vlahutin, nuk janë duke luftuar për PS e për PD, por për të shtyrë përpara institucionet e drejtësisë për t’i dhënë fund kësaj historie pandëshkueshmërie. Dhe të gjithë e dimë kush i ka ikur drejtësisë në këtë vend. I kemi përditë para syve. Shpesh duke na folur dhe për krimin.