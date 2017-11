Paloka: Edi Rama nuk është “palikari”, por “polikari”

Shpërndaje Facebook

Deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka ka reaguar në lidhje me batutat që kryeministri Rama përdori sot në Kuvend teksa ironizonte opozitën.

Përmes një statusi në Facebook Paloka thotë se Rama në fakt nuk është “palikari”, por e sigurt që është “polikari”.

Statusi i plotë i Palokës:

Me falni per injorancen miq se une nuk di vertete greqisht dhe sot degjova nga kryeministri yne te perdorte shume fjale prej tyre ne Parlament.

Pasi me perkthyen disa prej fjaleve qe permendi kryeministri yne , e vetmja gje qe une arrita te kuptoj ne fund dhe per te cilen jam me se i sigurt eshte qe Rama ne daci ne shqip ne daci ne greqisht, nuk eshte Palikari, jo , Rama eshte e sigurt qe eshte POLIKARI…

Ju garantoj qe kjo nuk eshte fyerje , eshte opinion dhe ju kerkoj ndjese ne se per injorancen time shqipja ngatrrohet keq me greqishten ne kete rast.

P.S

Po shtoj nje sqarim ngaqe shume miq po me pyesin ne telefon; une ju thashe qe nuk di greqisht. Fjalen POLIKARI e kam te kopjuar nga shoku enver i cili kur akuzonte shoket e tij si agjente te shumfishte i quante “poliagjente”…