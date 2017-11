‘Nisa të bëj seks me kolegun e zyrës por situata doli nga kontrolli’ … Historia

Shpërndaje Facebook

E dashur Deidre: Unë kam bërë seks vetëm një herë me një koleg dhe tani unë jam fiksuar pas tij, edhe pse seksi me burrin tim është më i mirë. Burri im dhe unë kemi keni 14 vjet bashkë dhe kemi dy fëmijë. Ne ishim të kënaqur kur djali ynë lindi dhe unë u bëra një mami që qëndronte në shtëpi. Ai tani është nëntë vjeç.

Një djalë i ri, i cili është 29 vjeç, erdhi për të zëvendësuar postin tim të mëparshëm. Kam kaluar shumë kohë duke e ndihmuar atë dhe kështu e njohëm njëri-tjetrin më mirë.

Kishte pak flirt por kurrë nuk e kisha parë me një sy tjetër. Një pasdite ne po përpiqeshim të përpunonim detajet e një kontrate shumë të komplikuar. Kur përfunduam më në fund, ne filluam të qeshnim dhe të përqafonim njëri-tjetrin. Para se të kuptoja çfarë po ndodhte, ne përfunduam duke bërë seks në zyrë. Seksi nuk ishte dhe aq i shkëlqyer dhe ai e bëri të qartë se gjërat nuk do të shkonin më tej. Ai është i martuar me fëmijë. Por tani unë jam fiksuar keq pas tij.

E di se po më përdor, por kam rënë shumë për të. Unë dua që ne të kemi një marrëdhënie të duhur, por unë e di se nuk do të ndodhë dhe unë do të përfundoj e lënduar. Burri dhe unë jemi vetëm së bashku për hir të fëmijëve. Ai ende më do, por unë jam e frikësuar të largohem. Ndihem sikur jemi të destinuar të kemi një martesë pa seks, megjithëse asnjëri prej nesh nuk e dëshiron këtë…”

DEIDRE thotë:

Çështja juaj mund të jetë një mënyrë “për të ndëshkuar” bashkëshortin tuaj, sepse paga e tij e ulët do të thotë se nuk mund të qëndroni me të. Martesa juaj mund të ketë humbur pasionin, por ju keni stabilitet me burrin tuaj. Ti e di se nuk ka të ardhme në kolegun tuaj dhe ai po të përdor. Nëse vazhdoni të bini akoma për të, ju do të shkatërroni vetëbesimin tuaj dhe do të ndëshkoheni edhe vetë. Ju mund të humbni edhe martesën tuaj – dhe çfarë do të bëni për fëmijët tuaj? Tregojuni kolegut tuaj se ka mbaruar dhe shmang çdo situatë ku mund të përfundoni duke bërë seks. Ju do të ndiheni shumë më mirë për veten, veçanërisht nëse bëni përpjekje të reja në martesën tuaj. Bini dakord me burrin tuaj që do ta lini një mbrëmje në javë kur t’i vini fëmijët herët në gjumë, të relaksoheni së bashku dhe të shijoni atë seks me cilësi të lartë.