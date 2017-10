“Nga burri i Prefektes, te kusherinjtë e tjerë” – Berisha zbardh ngjarjet e rënda

Ish kreu i qeverisë, Sali Berisha ka ripublikuar edhe një herë disa nga statuset e tij të mëparshëm që janë denoncuar nga ‘qytetarët dixhital’ në lidhje me skandalin e drogës së Habiljave dhe ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

Berisha nxjerr me foto madje edhe një herë të dhenat e makinës që ka qenë në pronësi te Tahirit dhe që sipas tij më pas i është shitur Moisi Habilajt.

Postimi i Berishes:

Ja vetem disa nga statuset e denoncimeve te bandes Rama- Tahiri nga qytetaret dixhital gjate viteve te fundit!! sb

1- “Te dhena te reja mbi familjaret kontrabandist dhe trafikant e parelares te Sajmir Shullazit, tezaket Habili dhe perdorimin e vetures zyrtare te tije,me targe AA003GB

Me 01.10.2013 Florian Habilaj eshte proceduar penalisht ne Vlore per Heqje te paligjshme te lirise (pengmarrje e nje shtetasi) dhe vetegjygjesi.

Me 25.01.2012 Artan Habilaj eshte proceduar penalisht ne PortinDurres pasi jane kapur 86.500 euro te padeklaruara

Tabelat e meposhteme tregojne :

-pronesine e Sajmir Shullazit mbi automjetin e trafikut AA003GB

-se kush ka hyre e dale jashte shtetit me ate mjet.Aty vihet re se me ate mjet kane dale jashte shteti ne data te ndryshme, familja Habilaj,familjaTahiri si dhe vete ministri.Pra ky mjet perdoret nga te gjithe keta sipas deklarates se Zagani. Ndersa tabela tjeter eshte certifikata familjare e vellezerve Habili”

2- “Fundi i turpshem i nje gangsteri me pushtet.

4 shtator 2015

“Skafi dhe foristrada e Tahirit perdoreshin nga Habilet por ishin me GPS nga partneret!

Intervisten e Zagamit jua dorezuan mediave ata qe e zhdepen ne kryeministri Sajmir Shullazin!!

Te dashur miq, pervec megaaferes shume milioneshe te Metes, nje megaafere tjeter ne trafikun e droges te kushurinjve, skafit dhe fuoristrades se Saimir Shullazit, ka shperthyer fuqishem keto dy dite ne media.

Ish shefi i antitrafikut Zagami u arrestua para 6 muajve me akuza te montuara per spiunim per nje vend mik, me nje deshmi rrenqethese tregon se shkaku i vetem i arrestimit ishte ndjekja me vendosmeria nga ana e tij e grupit te trafikanteve, kushurinjve te pare te Tahirit, Habilaj, te cilet duke perdorur per ne Itali dhe Greqi skafin dhe fuoristraden e kushuririt Minister trafikant, çanin çdo kontroll policor dhe kufitar se dhe benin te gjitha emetimet ne anttitrafikun e Vlores.

Prej kohesh une kam denoncuar ne parlament skafoministrin dhe perdorimin e skafit te tij personal per trafik droge nga tezaket qe gjoja e kishin ne roje. Reagimi i Sajmir Shullazit ne parlament ishte i denje per nje halabak ordiner. E verteta vonon por nuk harron.

Tani jane ata, te cilet e zhdepen per qellime te tyre Tahirin ne kryeministri, qe kane dorezuar ne media tashme jo akuzat e mia por deshmine tronditese te njerit prej oficereve me te afte te antitrafikut ne Shqiperi. Ky eshte fundi i turpshem i nje gangsteri me pushtet, prinderit e te cilit u arrestuan per kontrabande ilacesh ndersa me tezaket e tij udheheq trafikun e Vlores dhe shendron qytetin ne portin kryesor te trafiqeve ne rajon!!sb”

3- 18 shtator 2015

“Ja cili eshte Saimir Shullazi: Makinen time qe perdorej nga tezaket Habilaj per trafik droge e kam shitur ne te zeze por parate i mbaje te fshehur?!?!

Te dashur miq, Saimiri i krimit, ne perpjekje per te lare duart nga makina e perdorur per trafik nderkombetar droge, dje ne mbremje deklaroi se “e ka shitur makinen por se nuk e ka deklaruar shitjen” se ka frike se ia merr Shkelzen Berisha parate sipas vendimit te gjykatave te te dy shkalleve te Gjyqsorit qe e gjetur dhe denuar si shpifes ordiner te paguar nga Edi Rama per te share njerezit pa paraqitur asnje fakt. Tha se e kishte kontraten e shitjes nga noteri por se e kish mbajtur te fshehte.Kjo deklerate e turpeshme dhe inkriminuese nuk esht e Shullazit bandit por e Shullazit minister

Edhe kjo deklarate eshte mashtrim ne vetvete pasi qe kontratat tek noteri duhen shpallur ne rregjistrin noterial dhe si te tilla publike, por edhe sikur ta pranojme per te vertete kete pretendim prape ky bie nga shiu ne bresher.

Se Shullazi minister i brendeshem i qeverise se qelbesirave tregon se pudhtetin e perdor per te qendruar mbi ligjin ndaj dhe nuk pranon te respektoje vendet e formes se prere te gjykatave . E konsideron veten mbi gjykatat dhe nuk pyet per vendimet e gjykatave te te dy shkalleve dhe nuk i respekton. Vendimet e gjykatave jane te detyrueshme per te tjeret por jo per Tahirin. Ky eshte tregues i respektit qe kane per shtetin ligjor.

Se dyti Shullazi minister pohon vet se ka shkelur edhe ligjin e Deklarimit te Pasurive duke mos deklaruar te ardhurat sepse njelloj si Shullazi bandit e di veten edhe mbi ligjet e shtetit! Ligjet jane te detyrueshme per te tjeret por jo per Sajmir Shullazin .

Se treti fotot nga sistemi TIMS nga sistemi TIMS (po i vendos bashkengjitur) qe provojne se me makinen e trafikut te droges eshte levizur nga Habilaj, me pas nga Tahiri dhe me pas prape nga Habilaj me dhjetera here jashte shtetit. Nese shet makinen atehere pse e perdorin njehere Habilajt e akuzuar nga oficeri i policise si trafikante, pastaj nga i ati i saimirit,e ema e tije dhe familjare te tjere dhe me pas prape nga Habilajt? Pra duket qarte qe makina eshte e perbashket qarkullon si makina e ministrit dhe nuk guxon njeri njeri ta kontrolloje.

“Këtu kam fotografi të nxjerra nga sistemet e kontrollit kufitar. Vetura me targë AA003GB me datën 5/9 është përdorur nga Emiljano Pirro Habilaj, me datën18/1 është përdorur nga Moisi Ciko Habilaj, me datën 28/7 është përdorur nga Artan Ciko Halilaj, me datën 12/6 nga Zenebe Brahim Habilaj, me datën 30/10 nga Sajmir bashkim Tahiri, me datën 1/5 nga Fatlinda Urhan Tahiri, me datën 29/1 nga Bashkim Lutfi Tahiri, etj” – pjese e marre nga fjala ne Parlament me 08 Shtator 2015.

Pra, kemi nje tentative per mashtrim mesa duket pas frikes nga zbulimi i perdorimit te makines se tij per trafik narkotikesh qe eshte nder rastet e rralla ne bote qe ministri i brendeshem te perdore makinen private te tij dhe skafin e tij per trafiqe. Por ne perpjekje per te vene vetulla per tu mbrojtur Sajmir Shullazi nxorri syte kur deklaroi me gojen e tij se ai shperfill vendimet e Gjykatave, por edhe Ligjet e vendit. Dhe te mendosh qe ky njeri del e thote se ka diplome juridiku!!!Diploma e tije esht krimi dhe droga!sb”

4- 30 dhjetor 2015: Vila qeveritare në Dhërmi, qendër trafiku droge

Qytetari dixhital denoncon perdorimin e viles qeveritare te Dhermiut per trafik droge nga nje rrjet qeveritar narko-trafikantesh!! sb

“Zoti ishkryeminister dua t ju informoje se Vila qeveritare e Dhermiut prej disa muajshe me konkretisht se paku qe nga mesi i muajt gusht esht bere qender e trafikut te lendve narkotike.Tek kjo vile , ne Dhermi përgjithësisht 1 herë në jave, me se shumti diten e premte një skaf “Perla Blu”, shumë i fuqishëm me 4 motorrë, vjen nga veriu (Kroaci), dhe ankorohet aty tek Vila . Furnizohet me hashash, normalisht 1-1.5 tonë dhe vazhdon në drejtim të Italisë. Jame i informuar gjithashtu se per shkak te keti trafiku fiket gjithmonë për “defekt” radari i Llogarasë. Informacioni vjen nga QNOD (Qendra Ndërkombëtare Operacionale Detare).Fjala esht se ky trafik e ka koken shume larte ne qeveri dhe behet me dienin e plote madje si te thuash nden mbrojtjen e policise se postes kufitare te Dhermiut.!”

5- 3shtator 2015

“Qytetari dixhital denancon: Familjaret e ministrit dhe drejtuesit e policise jane boset trafikut te droges ne Vlore Tepelene !!

Respekte z Berisha duke ju pershendetur me respekt dua te ju informoj se njerzit e Tahirit ne Vlore kushurinjet e tije vëllezërit Artan Florian Moisi Habilaj të cilët kanë marrë në dorë gjithë të mbjellë për zonën e Vlorës dhe janë ura lidhëse për Tepelenë e Delvinë. Para 2 javësh ata kanë lëvizur në gjithë Vlorën më një prej automjeteve të eskortes së Tahirit për të dhënë siguri e për të blinduar të mbjellat e tyre në hashash te cilat nuk guxon ti preke njeri dhe jane gjithsej 68.000 rrënjë.

Drejtori qarkut me zv/Shefin e Komisariatit Vlorë Hysen Bajrami organizojnë gjithë terrenin dhe b/punojnë ngushtë me vëllezërit e lart përmendur. 30% e vlerës së shitjes është pjesa që Drejtori Qarkut nëpërmjet Hysen Bajramit marrin tek të tjerat që nuk administrohen nga vëllezërit e përmendur më lartë. Po ashtu Bajrami është personi i dërguar nga partia për të mbajtur nën kontroll indirekt dhe Drejtorin.‎Me besim se do te mbetem anonim per informacionin,me respekt per ju.”

6 – 30 Korrik 2016

“Polici dixhital denoncon:

Saje qorri me tezaket e tie famoz,latifondist i Kanabisit!!S.B

Pershendetje doktor ju bej me dije se artan habilaj e moisi habilaj kusherinjte e sajmir tahirit..ne bashkepunim me robi bato llanaj i cili eshte kusheriri i gezim zhupes drejtorit te policise te kufirit ne vlore nga salaria qe esht dhe nipi i deputetes valentina leskajt ne bashkepunim keta persona ne selenice kane te mbjella 4 hektare me hashash dhe mbajne aty ne cadra pa levizur 60 punetore…robi i batos esht vrases person me precedent te rende kriminal..keta persona ne bashkepunim jane autore te nisjes se gomones te kapur me 12 kuintale hashash ne itali…gomonia e kapur esht prone e robit te batos dhe e habilajve dhe esht nisur nga grykederdhja e semanit..hashashi i nisur me gomone esht i gjithi i perpunuar ne selenice ne …me garanci te gezim zhupes drejtorit te kufirit…per cdo ngarkese drejtori i kufirit mer 40 mij euro per kuintal..te hetoj prokuroria kete informacion pasi policia mer parate dhe esht pjese e trafikut…”

7- 21 gusht 2016

“Qytetari dixhital informon:

Shkaku i zjarrit ne Bish Poro ishte rivaliteti i klaneve te droges, konkretisht i tezakeve te Saje qorrit dhe dy te tjereve!Me hollesi lexoni mesazhin e tij. sb

Para pak ditesh ra zjarr ne pyllin e Pish Poros ne Vlore. Po zjarri nuk ra per arsye natyrale si tha merhumi Leli ne tv. Zjarrin e vune A.H dhe T.H. Shkakun po jua tregoj une. Pylli i Pish Poros eshte mbushur me parcela hashashi ne pronesi te Moisi Habilajt dhe Erjonit te Pepos si quhet ne Vlore burri i prefektes Etjona Hoxha. Me urdher te Moisiut dhe Erjonit policia preu para ca kohesh ne pyll gati 2500 rrenje hashash ne pronesi te T dhe A dhe lane pa prekurgati 50 mije rrenj qe ishin parcelat ngjitur ne pronesi te Moisiut dhe Erjonit. Atehere T.H dhe A.H i vun zjarrin pyllit qe te digjnin mallin e Moisiut dhe Erjonit nga inati i asaj qe u ben. Habilajt ju i njihni po kohet e fundit jan fuqizuar shum ne parcela edhe burri i prefektes se Vlores Erjoni dhe shoferi i prefektes Iliri qe esht shok i tij bashk me Pepon vellan e madh te Erjonit. Keta njihen prej kohesh si kontigjent i vjeter xhepist, skafsit, grabites dhe perdhunus ne grup qe nga 1998. Erjoni i pepos dhe Iliri bejn transport malli me makinen e prefektures .”