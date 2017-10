Nëse ai bën këto 5 gjëra, atëherë nuk ju do për lidhje serioze

Djali takon vajzën, djali bën seks me vajzën, vajza vret mendjen nëse ai po e përdor vetëm për seks.

Me aplikacionet e shumta për lidhje, tekstet flirtuese, mesazhet romantike, dhe të gjitha skenaret e tilla, gjërat mund të duken shumë konfuze kur vjen puna te seksi dhe lidhja. Për vajzat s’ka gjë më të keqe se të dashurohen me dikë që i do vetëm për të kaluar ca momente të bukura nën çarçafë.

Ta deshifrosh këtë është shumë e vështirë, por një specialiste për këto situata, Alessandra Conti ka menduar të ndihmojë vajzat. Ajo ka publikuar 5 gjërat, të cilat nëse meshkujt veprojnë ashtu, ju duan vetëm për seks.

1-Ju çon vetëm për pije

Të dalësh për të pirë është qejf më vete, por pijet janë për “fuckboys” dhe një nga gjërat më të mira për të bërë kur je në një lidhje është të përjetosh gjëra të reja dhe emocionuese sëbashku me partnerin. Psh, të shkosh në një restorant, muzeum ose të eksplorosh markete të ndryshme në fshat.

2-Nuk jeni të lidhur në rrjetet sociale

Nëse jeni në një marrëdhënie me një mashkull për më shumë se 3 muaj, duhet të jeni të paktën miq në Facebook, të ndiqni njëri-tjetrin në Instagram ose të shihni fotot e njëri-tjetrit në SnapChat. Por nëse një djal nuk ju ka juve në rrjetet e tij sociale, diçka po ju fsheh.

3-E keni njohur atë në Tinder

Tindër është si “McDonald” për lidhjet. Ju kënaqeni kur shumë meshkuj tërheqës pëlqejnë profilin tuaj, por në fund të fundit nuk merrni cilësinë më të mirë “të mishit”, pasi se dini si është ai. Kush ua jep sigurinë se nuk e bën këtë gjë me të gjitha femrat.

4-Është i zënë gjatë gjithë kohës

Nëse i dashuri juaj është gjatë gjithë kohës në lëvizje, jashtë qytetit, viziton familjen apo duke udhëtuar për punë, ngrini flamurin e kuq. Pra nëse ai nuk gjen kohë për ju gjatë ditës, ai nuk ka kohë për lidhje por po shijon shoqërinë tuaj në krevat

5-Nuk kërkon lidhje serioze

Nëse një djalë ju thotë këtë pasi të keni fjetur bashkë, është koha për të rishikuar marrëdhënien tuaj.