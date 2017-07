Ndërtimi i pallatit, demokratët: Veliaj po betonizon Tiranën

Drejtori i Departamentit për Mjedisin në PD, Jamarbër Malltezi dhe këshilltarët e djathtë në Këshillin Bashkiak akuzojnë kryetarin e bashkisë Veliaj se po prish lulishte për të betonizuar Tiranën.

“Oligarkia, e forcuar me vjedhjen e votave, do të shfaqet rrezikshëm në pjesë të tjera të kryeqytetit për ta betonizuar atë. PD do të ndjekë hapat ligjorë që nga rruga e drejtësisë e deri tek referendumet për të shpëtuar atë pak gjelbërim që ka mbetur në kryeqytet”, tha kreu i këshilltarëve të djathtë, Leonard Olli.

Një ditë më parë Partia Demokratike depozitoi një kërkesë për referendum për këtë çështje, por KQZ e rrëzoi atë.

Ndërkohë, firma që po ndërton pallatin në emër edhe të pronarëve të truallit ka theksuar se leja është lëshuar në bazë të planit vendor të Tiranës, miratuar në vitin 2013 nga ish-kryetari i bashkisë në atë kohë, Lulzim Basha.