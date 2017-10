Mot ‘i çmendur’ në Tetor, ja se çfarë do të sjellë java e ardhshme

Jemi në muajin tetor dhe zyrtarisht po shkojmë në mesin e vjeshtës, por duket se jemi duke “përjetuar” tre stinë.

Luhatje temperaturash që sollën në zonat malore reshje bore dhe gradualisht arritën kulmin me rritjen e tyre, duke shkuar në të paktën 30 gradë.

Sinoptikania Tanja Porja, thotë për TvKlan:

Temperatura këto që nuk janë tipike të Tetorit, por që në vlerësimin me mesatare shumëvjeçare, këto janë rreth 6 gradë apo 7 gradë më të larta sesa normaliteti. Presim që deri në fundjavë të zbresim diku me 2-3 gradë celsius, ndërkohë që dita e hënë dhe e marta në vijim edhe e mërkura do të jenë rreth 6 apo 7 gradë më të ulëta temperatura se në këto ditë. Në zonat malore kjo rënie është akoma edhe më e ndjeshme dhe presim që të shkojmë në vlerat 2 apo 3 gradë celsius.

Sa i takon reshjeve, vetëm fillim java do të sjell shi, më pas moti do të jetë i kthjellët.