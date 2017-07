Mos i hani këto 8 ushqime, janë provuar se shkaktojnë kancer

Kanceri është një grup kompleks i sëmundjeve shkaktarët e të cilit janë të shumtë. Shkaqet e njohura të kancerit përfshijnë gjenetikën, faktorë e jetesës si përdorimi i duhanit, dieta dhe aktiviteti fizik, infeksione të caktuara, ekspozimet mjedisore ndaj kimikateve të ndryshme, rrezatimit dhe shumë të tjerë.

Sa ndikojnë zakonet e përditshme si dieta dhe stërvitja për rrezikun e kancerit? Shumë më tepër se sa mund të mendoni.

Hulumtimet kanë treguar se dieta e varfër dhe jo aktive janë 2 faktorë kryesorë që mund të rrisin rrezikun e kancerit te një person.

Përveç heqjes dorë nga duhani, disa nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë për të zvogëluar rrezikun e kancerit përfshijnë: mbajtjen e një peshe të shëndetshme, aktivitet fizik, zgjedhjen e ushqimive të shëndetshëm me fokus në ushqimet me bazë bimore.

Sipas Fondit të Kërkimit Botëror për kancerin, pothuajse 20% e të gjitha llojeve të diagnostikuar të kancerit në Amerikë lidhen me pasivitet fizik, yndyrnat trupore, konsumi i tepërt i alkoolit, ushqim i varfër.

8 ushqimet që shkaktojnë kancerin:

1. Sheqerna të rafinuara dhe ëmbëlsues artificialë

Sheqernat e rafinuara jo vetëm që njihen me nivelet e insulinës, por gjithashtu janë një ushqim i preferuar për qelizat e kancerit, duke nxitur rritjen e tyre. Në mënyrë që të rritet dhe të përhapet, qelizat e kancerit varen nga ëmbëlsirat me fruktoza të lartë, siç janë shurupi i misrit të fruktozës (HFCS), sepse mund ta metabolizojnë lehtë atë.

2. Mishi i përpunuar

Mishrat e përpunuara përfshijnë: proshutat, salsiçe dhe produkte të tjera të mishit të përpunuara. Një studim i përfunduar nga Universiteti i Hawaiit ka treguar se mishrat e përpunuara rrisin rrezikun e kancerit të pankreasit me 67%. Mishrat e përpunuara përmbajnë nivele të larta të kimikateve, duke përfshirë nitratet, të cilat përmirësojnë shijen e tyre, por janë kancerogjene të njohura. Mishrat e tymosur janë veçanërisht i pashëndetshëm, ndërsa mishi përthith katran gjatë procesit të tymosjes.

3. Peshqit e kultivuar

Bujqësia komerciale përfshin rritjen e një numri të pabesueshëm peshqish (si salmoni), në një mjedis të mbushur me njerëz. Më shumë se 60% e peshqve vijnë nga një operacion bujqësor ku ata trajtohen me antibiotikë, pesticide dhe kimikate të tjera kancerogjene për të provuar dhe kontrolluar shpërthimet bakteriale, virale dhe parazitare që rezultojnë nga dyndja e shumë peshqve në një hapësirë të vogël. Këta peshq nuk kanë aq omega-3 sa salmoni i egër.

4. Ushqime të ziera dhe të tymosura

Këto produkte zakonisht përmbajnë konservues, siç janë nitratet, të cilat kanë për qëllim zgjatjen e afatit të ruajtjes. Shtesat që përdoren në ushqime të përpunuara mund të grumbullohen në trupin tuaj me kalimin e kohës. Përfundimisht, toksina të tilla shkaktojnë dëme në nivel qelizor dhe çojnë në sëmundje si kanceri. Kur ushqimet e tymosura janë gatuar në temperatura të larta, nitratet konvertohen në nitrite shumë më të rrezikshme.

5. Vaj hidrogjenuar

Gjithashtu, të njohura si trans-yndyrna, vajrat e hidrogjenizuara janë një produkt i bërë nga njeriu, struktura kimike e të cilit është ndryshuar për të rritur jetëgjatësinë. Kimikatet përdoren gjithashtu për të fshehur erën dhe për të përmirësuar shijen e vajit. Hulumtimet kanë vërtetuar se vajrat vegjetale të hidrogjenizuara dhe pjesërisht të hidrogjenizuara të pranishme në ushqimet e përpunuara industriale dyfishojnë rrezikun e kancerit të gjirit.

6. Patatinat

Këto prodhime ushqimore janë të skuqur në vaj vegjetal të hidrogjenizuar dhe pastaj të kripura rëndë. Së dyti, ato janë të bollshme me trans-yndyra që rrisin nivelet e kolesterolit në shumicën e njerëzve, si dhe natriumi, që ngre nivelin e presionit të gjakut. Tjetra, patatet që janë të skuqur në temperatura të larta për t’i bërë ato të ngurta, shkakton që atë që prodhon akrilamid, një kancerogjen i njohur edhe te cigaret.

7. Kokoshkat e mikrovalës

Kokoshkat me mikrovalë janë të përshtatshme dhe relativisht të shëndetshme, por qesja në të cilën ata paketohen është histori tjetër. Shumë qese të përshtatshme për mikrovalë janë të veshura me një kimikat të quajtur acid perfluorooctanoic (ose PFOA). Kjo toksin rrit ndjeshëm rrezikun e kancerit të gjirit, veshkave, fshikëzës, prostatës, mushkërive, tiroides, leucemisë dhe limfomës.

8. Miell i bardhë i rafinuar

Kur mielli përpunohet, të gjitha vlerat ushqyese largohen dhe pastaj zbardhohen me gazin e klorit për ta bërë atë më tërheqës për konsumatorët. Indeksi glycemic për miell të bardhë është shumë i lartë – do të thotë se rrit nivelet tona të insulinës pa siguruar karburant ushqyes. Karbohidratet konvertohen në sheqer nga trupi jonë, kështu që produktet e tepruara që përmbajnë miell të bardhë mund të çojnë në rritjen e rezistencës ndaj insulinës.