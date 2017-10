Mjekët i dhanë 3 muaj jetë, zbuloi bimën që ia shëroi kancerin

Shpërndaje Facebook

Ky është rrëfimi për një person që kishte hapur zemrën për të folur rreth sëmundjes së tij të rëndë. Ndërsa shërimi i tij u dha shpresë njerëzve dhe më poshtë mund të zbuloni se pse.

Në vitin 2002, mjekët kishin konstatuar një tumor beninj në trurin e tij, me një madhësi prej 5.5 centimetra. Mirëpo, pas operacionit, kanë kaluar vetëm dy vite dhe tumori ishte kthyer përsëri. Ndaj, pas operacionit të dytë me laser, këmba dhe dora e majtë i mbetën të paralizuara. Kishte shkuar në rrezatime, por as kjo nuk i kishte ndihmuar.

Tumori përsëri ishte rritur dhe ishte caktuar një operacion tjetër.

Kur kishte shkuar në rehabilitim, kishte takuar një person i cili i ndryshoi jetën. Ai njeri kishte vuajtur nga kanceri në veshka. Për fat të keq, operacioni i tij nuk kishte dalë i suksesshëm dhe mjekët i kishin thënë se i kishin mbetur 3-4 muaj jetë.

Më pas ai kishte njohur një grua e cila i kishte treguar për një bimë, e cila mund ta shërojë sëmundjen e rëndë dhe si ta përgatisë ilaçin prej saj, transmeton ;Kosova Sot Online’.

Për cilën bimë bëhet fjalë? Bima quhet shtogu (lat. Sambucus nigra). Prej kësaj bime mund të përgatiten shurupe, komposto dhe pekmez, lëngje, verë e uthull. Shtogu rritet nëpër fusha të hapura, përreth shtëpive, rreth kanaleve të lumit dhe fryti na kujton boronicat.

Fruti duhet të jetë i pjekur mirë për të pasur efekte shëruese. Kur t’i merrni frutat, pastrojini dhe vendosini në kavanoz, duke radhitur një radhë fruta një radhë sheqer, derisa kavanozi të jetë mbushur plot. Kavanozin ruajeni në një vend ku ta zërë dielli.

Pasi të ketë qëndruar dy javë, duhet ta mbyllni dhe vendoseni në frigorifer. Mund të përgatisni 2, 3 ose 4 kavanoza, por së paku duhet pasur dy të tillë për të pasur ilaç të mjaftueshëm.

Përdorimi: Konsumoni së paku një lugë në mëngjes esëll, së paku dhjetë minuta para se të hani diçka.

Vetitë shëruese të ilaçit

Ilaçi i ndihmoi pacientët të cilëve mjekët u kishin dhënë edhe 2-3 muaj jetë. Muajt po kalonin e personi që e kishte filluar përdorimin e ilaçit ishte ende në jetë. Nga vizitat mjekësore ishte konstatuar se kanceri ishte zhdukur. Shtogu është ilaç për forcimin e sistemit imun dhe shëron shumë sëmundje. Në fillim shija e këtij ilaçit nuk është aspak e këndshme, derisa të mësoheni. Sa herë ta përdorni, mbani mend që tualetin ta keni afër, sepse 30 minuta pas konsumimit duhet të shkoni në tualet.