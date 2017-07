Mbi opozitën komunale të Lulzim Bashës

Shpërndaje Facebook

Nga Mero Baze

Pas asaj që i ka bërë partisë së tij në zgjedhjet e 25 Qershorit dhe farsës së 22 Korrikut, Lulzim Basha, ka nevojë të ndjehet legjitim si kryetar opozite. Dhe duket se po provon ta bëjë këtë me Bashkinë e Tiranës.

Përpjekjet e Bashkisë së Tiranës për të rritur çmimin e ujit, i cili është nën nivelin e bashkive më të mëdha të Shqipërisë, përfshi Kamzën që drejtohet nga PD e Bashës, duket se e kanë bërë Bashën të mos mendohet dy herë, për t’ia nisur punës. Ka bërë thirrje për votë kundër, për protesta, dhe për t’u ngritur të gjithë në këmbë…!

Në fakt çështja e ujit është lehtë të kthehet në një kauzë populiste, por Lulzim Basha dhe këtë shans e shkatërron.

Mirë do të ishte që për çmimin e ujit të kishte debat real, debat mbi menaxhimin e burimeve ujore të Tiranës, për efiçencën e ujësjellësit, për masakrën burokratike që e ka keqmenaxhuar atë dhe të shkohet deri tek një përfundim racional, se çfarë duhet bërë me çmimin. Ky do ishte skenari pozitiv.

Skenari populist, do ishte ai që të dalim në shesh, të bërtasim “e duam ujin pa lek”, se “na e ka sjellë zoti”, dhe të thyejmë dhe tubat e ujësjellësit ku t’i shikojmë …!

Ka plot parti politike në botë që zhvillojnë këtë opsionin e dytë. Edhe pse nuk ia dalin të sigurojnë ujë, të paktën sigurojnë vota.

Lulzim Basha do të bëjë këtë të dytën, por nuk di si ta bëjë.

Se qëllimi i tij real nuk është të na shpëtojë nga çmimi i ngritur i ujit, por të harrojmë çmimin e rizgjedhjes së tij kryetar, që rezulton më i shtrenjti që ka paguar PD në historinë e saj.

Biles nëse ka një problem vërtet komunal me ujin në Tiranë, është më mirë që Lulzim Basha të rrijë larg këtij problemi që ta marrin seriozisht qytetarët. Në momentin që ai përfshihet në këtë histori, duket sikur dhe ky problem nuk ekziston.

Problemin e tij e kuptojmë të gjithë. Nuk ka lidhje me ujin e pijshëm, por me shterrimin e energjive opozitare në PD, pas farsës zgjedhore që ai bëri. Përpjekja e tij për të testuar “vdekjen klinike” të PD, me thirrjen për protesta, është halli i tij real.

Duke menduar se po u gjen një kauzë opozitarëve, ai shpreson se ata do bashkohen rreth tij. Në fakt i vetmi dëm që mund të bëjë në këtë rast, është se mund të largojë opozitarët nga kauza.

Me atë që ka bërë ai në PD, me ndarjen që ka krijuar, me dëshpërimin që ka ngjallur në opozitë, me gjendjen e alivanisë që i ka krijuar asaj, s’ka gotë ujë që t’i lagë buzën opozitës, e ta ngjallë më. Kur gotën e ofron Basha.