Matura shtetërore, dalin rezultatet e provimeve me zgjedhje

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar rezultatet e provimeve me zgjedhje për të gjithë maturantët.

40 mijë maturantë do të mund të njihen me rezultatet e notave të cilat do t’i çojnë ata drejt dyerve të universitetit.

Shqiptarja.com ka siguruar listën e plotë të notave të maturantëve në gjithë vendin.

Të gjithë maturantët mund të shohin rezultatet e tyre KËTU!