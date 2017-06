Kryeministri falenderon 1.1 milionë “fejsbukistët”

Kryeministri Edi Rama ka falenderuar sipas mënyrës së tij edhe ndjekësit virtualë në faqen e vet të Facebook, të cilët janë rreth 1.1 milionë.

Mesazhi i plotë

Të dashur miq të këtij rrjeti, faleminderit të gjithëve, mbështetës, kritikë e “armiq” të betuar për gjithësaherë keni klikuar pëlqime, keni ndarë me të tjerë, apo keni komentuar postime.

Mbështetësve u them faleminderit, sepse inkurajimet tuaja janë për mua burim energjie pozitive, shumë më tepër sesa ju mund ta mendoni dhe mirënjohje të thellë atyre që ma dëgjuan lutjen e bënë telefonata nga jashtë, për të nxitur të afërm e miq këtu në Shqipëri të votojnë numrin magjik dy.

Kritikëve u them faleminderit, sepse cimbisjet tuaja janë për mua ushqim për mendjen, shumë më tepër sesa ju mund ta imagjinoni dhe as mos e mendoni, as mos i dëgjoni ata që ju thonë që Edi Rama nuk i dëgjon kritikat. Aq i dëgjoj saaa… Tjetër gjë që me kritikët nuk jepem, po “grushtohem” deri në fund, ama pas përplasjes nuk iki tutje pa marrë atë që mendja më thotë se vlen.

“Armiqve” të betuar nuk u them faleminderit që më shajnë me libër shtëpie e libër rruge, natyrisht! Po ama ju them faleminderit, sepse më bëni të mendoj vazhdimisht sesa shumë, o Zot sa shumë, mundim e kohë duhet për të ngushtuar hendekun që politika e përçarjes dhe gjuha e urrejtjes mes palëve ka hapur prej kaq shumë vitesh mes njerëzve të zakonshëm, edhe të rinjve fare dhe dua ta dini të dashur “armiq”, se kur ju kthehem siç i do mushka drutë, nuk ju bëj me faj ju, po pikërisht politikën, që për kaq shumë vite e vite, kultivoi një farë shumë të keqe në mjedisin e komunikimit publik.

Në fund, dua t’ju them të gjithëve se fitorja e madhe e 25 qershorit është e Shqipërisë dhe juaja, ndërsa e imja është vetëm barra e shumëfishuar e përgjegjësisë. Kam shumë besim se do të bëjmë shumë për këtë vend, sidomos nëse të gjithë kujtohemi kur zihemi a “grushtohemi”, se sidoqoftë kemi një gjë të madhe të përbashkët: Jemi shqiptarë! Jemi të një gjaku dhe një gjuhe! Jemi të gjithë të dëshiruar ta shohim Shqipërinë sa më mirë!

Faleminderit edhe njëherë dhe ndjesë kujtdo prej jush që mund ta kem bërë të ndjehet keq nga replikat e mia.