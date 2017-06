Komisionerët kanë frikë, nuk shkojnë në trajnimet e KQZ

Sallë në Pallatin e Kongreseve duhet të ishte plot. Kanë nisur trajnimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për procesin e zgjedhjeve të 25 qershorit. Por, trajnuesit, shumica punonjës të administratës shtetërore kanë bojkotuar.

Në ditën e parë trajnimi bëhej për Tiranën, Durrësin, Kukësin dhe Elbasanit dhe në sallë ishin të pranishëm 40 trajnues, prej të cilëve 10 ishin të rinj. Kjo është një orë normale trajnimi, ku përfaqësuesja e KQZ jep udhëzimet për trajnuesit, duke nisur nga vulat, fletët e votimit dhe kutitë me materialet zgjedhore.

Në orët e pasdites 16:00-19:00,pritet që të ketë një numër më të lartë pjesëmarrësish, pasi janë orët pas orarit zyrtar të punës. Kryetari i KQZ, Klement Zguri thotë se shqetësimi i ngritur për mungesën e komisionerëve në trajnim, rrezikon të gjithë procesin.

“Shqetësimi erdhi në të gjitha nivelet. Ankimet i bënë përfaqësuesit e subjekteve zgjedhore. Bëhej fjalë për të gjithë territorin e Shqipërisë. Nuk ka lidhje me ndarjen ministra teknikë po apo jo. Në mënyrë absolute. Ne nuk kemi një database të tillë se ku punojnë ata, pra komisionerët, ata kanë disa kritere në momentin kur propozohen nga subjektet zgjedhore si anëtarë komisionesh. Shqetësimi ishte në parim. Ishte i vërtetë sepse u ngrit nga përfaqësuesit e subjekteve zgjedhore, për sa kohë është ngritur nga vetë komisionerët që vetë e ndjejnë frikën dhe pasigurinë që mund të shfaqet në vendet ku ato punojnë, por nuk ka lidhje fare me ministri përkatëse. Është i gjithë territori, janë punonjës bashkie, punonjës të ndërmarrjeve lokale”, tha Klement Zguri, kryetar i KQZ-së.

Zguri thotë se KQZ dhe vetë komisionerët në këtë rast, kanë një tjetër sfidë përveç lejeve nga drejtoritë dhe institucionet përkatëse:

“Shqetësimi mban mbi vete edhe sfidën e kohës. Në një periudhë normale komisionet ndërtoheshin në 90 ditë para datës së zgjedhjeve, tashmë e dimë, koha nuk është aleati jonë, përkundrazi, kanë mbetur vetëm 20 ditë larg zgjedhjeve, momenti kur vendimi u mor. Duhet të bëjmë çdo përpjekje për t’i trajnuar që ata të jenë të aftë profesionalisht për të administruar një proces zgjedhor”, thotë Zguri.

Por çfarë do të ndodhë në qoftë se edhe këto zgjedhje do të shoqërohen nga problematika e zakonshme, ndërrimi i komisionerëve në momentin e fundit?

“I është lënë këtyre një e drejtë ndoshta e shtuar, që mund të bëjnë lëvizje ndoshta edhe në momentet e fundit, gjë që ndikon në një farë mënyre në proces, sidomos në momentet e numërimit të votave ku procedurat që janë krejt teknike për shkak të politizimit dhe interesave që shfaqen dukshëm, komisionerët ndërrohen ose janë të intimiduar të marrin vendime sipas porosive politike. Kjo nuk është korrekte. Ky është një problem që do të duhet të ngrihet në Kuvendin e Shqipërisë. Besoj se është shumë e arsyeshme qe komisionet “Ad Hoc” që do të bëjnë ndryshimet në kodin zgjedhor, për fushat që ato do të vlerësojnë, shpresoj që një nga pikat të jetë kjo”.