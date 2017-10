Shpërndaje Facebook

Twitter

LinkedIn

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Tiranë, ku një avokate është kërcënuar me jetë. Avokates me inicialet A.Z i është thyer xhami i makinës tip “Volkswagen” dhe brenda saj i është vendosur tritol bashkë me një letër.

Përmbajta e letrës kërcënuese nuk bëhet me dije.

Mësohet se policia pas denoncimit ka nisur menjëherë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve e ndërsa materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për veprat penale “kanosje” dhe “shkatërrim prone”.