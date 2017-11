“Kaubojsi” kthehet fuqishëm: Palikari i shkon Olta Xhaçkës

Shpërndaje Facebook

“Kaubojsi”, Eduard Ndocaj, ka reaguar pas replikave që Rama bëri dje me opozitën dhe ironisë që përdori me Berishën dhe Dulen duke iu drejtuar me fjalë greke “qirje” Saliu e “palikari” Dule.

Përmes një videoje të postuar në faqen e tioj të facebook Ndocaj thotë Ramës mos u merr më duke i thënë Qirje Saliu, ke plot aty, ke qirjo Bushati, qirjo Çuçin, e ke plot me qirjo kabinetin.

Deklarata e Ndocajt

Mirëmëngjesi të gjithëve! Dje po ndiqja parlamentin dhe me të thënë të drejtën tani është bërë parlament me i vu atë pullën e kuqe, pavarësisht se kryeministri e ka pasur gjithmonë ves. Dje po fliste greqisht, duke fol me Dulen dhe i thoshte Dules Palikari. Ishte e fortë ajo batuta e Salianjit që tha se na ka mbet kryeministri me Palikarin në gojë. Eshte e vertete, por nuk i shkon kjo fjalë Ramës, për këtë ka ministren e Mbrojtjes. Xhaçkës i shkon të thatë Palikari, sepse ka marrë ministrinë më të fortë. Asaj i shkon ta thotë si frazë.

La Dulen dhe më pas filloi me Saliun, Qirje Saliu. Atij i është më i dhanë dorën, jo me i thanë fraza të tilla.

Disa gazeta shkruanin se është çmendur kryeministri, s’eshte e vertete, por nuk është çmendur jo. Ai do të largojë vëmendjen duke fol keto idiotesia nga çështja Tahiri, nga problemnet qe e kane rrethu dhe fillon e fol idiotesira ne parlament, ofendon qytetaret ne FB, gazetaret, deputete, pra kush i del para ai per te bere lajm i ofendon te gjithe.

Por gjithsesi Palikari nuk eshte Dulja ta harroje kryeministri, me Saliun mos u merr me i thene Qirje Saliu, ke plot aty, ke qirjo Bushati, qirjo Cucin, e ke plote me qirjo kabinetin”.