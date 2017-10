Ish-mbrojtësi i Milan, Kaldze, zgjidhet kryetar bashkie

Shpërndaje Facebook

Twitter

LinkedIn

Me siguri të gjithë sportdashësit që e kanë ndjekur futbollin italian, e mbajnë mend mbrojtësin gjeorgjian të Milanit, Kakha Kaladze. Por tani atë duhet ta shohim jo më me kostumin sportiv, por me atë të kryetarit të bashkisë.

Ditën e shtunë Kaladze fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në kryeqytetin e Gjeorgjisë, Tbilisi. Gjithsesi duhet thënë se fitorja ishte e ngushtë, me vetëm 51% të votave.

Kaladze ka luajtur për nëntë sezone me Milanin, duke fituar dy herë Champions League. Më herët ai ka luajtur për Dinamon e Kievit dhe Dinamon e Tbilisit, duke fituar shumë tituj kampion. Kaladze ka qenë edhe kapiten i ekipit kombëtar të Gjeorgjisë, ku ka luajtur 83 ndeshje nga viti 1996 deri më 2011.