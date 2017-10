Deputeti i PD Sali Berisha, gjate nje seance parlamentare, ku u debatua ne lidhje me projekt buxhetin e vitit te ardhshem./r/n/r/nDP lawmaker Sali Berisha, during a parliamentary session, which was debated for the next year's draft budget.

Ironia e Berishës: Rama i lufton bandat me mallkime plakash

Ish- kryeministri Sali Berisha komenton deklaratat që kreu i qeverisë Edi Rama bëri gjatë një takimi me punonjës së policisë së shtetit. Berisha ironizon duke thënë se Rama "kërcënon bandat me mallkime plakash. "Rama kercenon bandat me mallkim plakash: "ne ferr shkofshin te gjithe!!" Kesaj i thone lufte kunder krimit te organizuar!?!?",shkruan Berisha.

