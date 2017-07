Horoskopi ditor, e premte 14 korrik 2017

Shpërndaje Facebook

Twitter

LinkedIn

DASHI

Jeta ne cift do jete me e qete dhe me e bukur sot. Do i sqaroni edhe ato keqkuptime qe iu kishin dale dhe do filloni nje etape te re. Beqaret do bejne shume gabim nese nisin nje histori dashurie sa per t’iu bere qejfin te tjereve. Kujdes, behet fjale per ndjenja njerezore. Ne planin financiar reflektoni mire para se te merrni cdo lloj vendimi. Yjet do iu bejne pak me te kursyer me shpenzimet.

DEMI

Ne pergjithesi ata qe jane ne nje lidhje do mendojne per t’i thelluar gjerat dhe per te krijuar nje familje me ate qe kane ne krah. Ne pergjithesi dita do jete mjaft entuziaste. Beqaret do ia kalojne mire, por serish nuk do e gjejne shpirtin e tyre binjak. Prisni edhe pak. Kesaj here do mendoni jo vetem ta stabilizoni buxhetin por edhe ta permiresoni ate. Do ia dilni mbane.

BINJAKET

Gjate kesaj dite do ngrini disa pikepyetje per jeten tuaj ne cift. Flisni me partnerin per gjithcka jo me miqte sepse vetem ju dhe ai e njihni mire situaten. Po ta mendoni mire, e keni lene pak pas dore ate kohet e fundit. Beqaret do jene jashte mase terheqes. Perfitoni nga kjo per te bere per vete cilindo qe iu pelqen. Mos nenshkruani asnje kontrate ne planin financiar, nuk eshte koha e duhur.

GAFORRJA

Do keni goxha debate dhe mosmareveshje me partnerin tuaj sot. Nje lidhje me dhune nuk mund te mbahet, keshtu qe mundohuni ta sqaroni sa me shpejt situaten. Mundesite e beqareve per te joshur do jene te shumta. Tregohuni te zgjuar dhe zgjidhni personin qe iu pershtatet me shume. Mos jepni asnje para hua sepse situata financiare nuk eshte aspak e qendrueshme.

LUANI

Dashuria do iu buzeqeshe serish sot. Saturni do iu ndihmoje te vini rregull ne jeten tuaj dhe t’i mendoni gjerat me qetesi. Disa do marrin edhe vendime te rendesishme per te ardhmen. I njejti planet do ndihmoje edhe beqaret te gjejne ate qe iu peshtafet me teper. Tregohuni te vemendshem. Me financat do keni shume fat. Kjo do iu beje te kryeni transaksione te rendesishme.

VIRGJERESHA

Gjate kesaj dite ciftet do jene te lumtur dhe te gezuar. Ne jeten e tyre do te mbizoteroje mireqenia dhe mirekuptimi. Jeta e beqareve do te ndryshoje rrenjesisht sot. Me ne fund edhe ju do e gjeni gurin e cmuar. Per shkak te pozicionimit jo te mire te Saturnit duhet te beni kujdes me ekuilibrin tuaj financiar. Shmangni dhentat apo marrjet e huave qe mos keni probleme.

PESHORJA

Per sa iu perket heshtjeve te zemres, nuk do kete asgje per t’u vecuar gjate kesaj dite. Do ndiheni mire prane atij qe doni dhe komunikimi do vazhdoje te ekzistoje. Beqaret do kene mundesi te krijojne vecse lidhje afatshkurtra dhe pa asnje te ardhme. Kujdes mos lendoheni. Ne planin financiar do keni shume fat dhe do iu gjeni zgjidhje te gjitha problemeve qe keni pasur.

AKREPI

Marredhenia juaj me partnerin do jete shume me e qete dhe me sensuale gjate kesaj dite. Bashkepunimi do te perforcohet edhe me teper dhe do e keni me te lehte te flisni per gjithcka. Beqaret do kene dashuri me shikim te pare. Gjithsesi merrini gjerat shtruar qe ta shijoni sa me shume ate. Parate do iu ikin si pa e kuptuar nga duart sot. Beni shume kujdes qe te mos bini ne humnere.

SHIGJETARI

Marredhenia juaj me ate qe keni ne krah do jete shume e ngrohte sot bashkepunimi nuk do rreshte per asnje minute. Shfrytezojeni sa me shume te mundni diten. Beqaret duhet te perfitojne nga takimet qe do bejne per te bere per vete dike. Personat do jene interesante. Ne planin financiar mos beni asgje pa u menduar sepse do keni probleme me vone.

BRICJAPI

Ata qe jane ne nje lidhje nuk do kene per cfare te qahen gjate kesaj dite. Gjerat do rrjedhin edhe me mire sesa ata kishin menduar. Beqaret nga ana tjeter duhet te pergatiten per ndryshime te medha. Jeta juaj sentimentale do hape nje kapitull te ri dhe shume te bukur. Mos mendoni se parate sjellin lumturine, por mos mendoni as te kunderten. Tregohuni te matur me shpenzimet sot.

UJORI

Planetet do jene ne anen tuaj gjate kesaj dite dhe jete juaj ne cift do jete e qendrueshme. Beni edhe ndonje leshim me teper. Edhe jeta e beqareve do jete me e ekuilibruar sot. Personi qe do takoni do iu beje t’i shihni gjerat me sy tjeter dhe ta shijoni cdo moment sikur te ishte i fundit. Ne planin financiar do perballeni me veshiresi. Qe te mos beni gabime duhet te reflektoni mire.

PESHQIT

Ju qe jeni ne cift duhet te beni kujdes qe te mos bini pre e disa tundimeve te momentit. Nese kjo ndodh lidhjes suaj ka per t’i ardhur fundi. Beqaret do kene vecse aventura dhe asgje te qendrueshme. Gjithsesi dite do jene ne pergjithesi e kendshme. Financat do jene me te qendrueshme se kohet e fundit. Ne kete menyre ju do beni edhe ndonje shpenzim me teper.