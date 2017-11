Horoskopi ditor, e martë 7 nëntor 2017

Shpërndaje Facebook

Dashi

Intuita juaj e rafinuar dhe sensi i humorit, do ju ndihmojnë që të tërhiqni gjithnjë e më shumë vëmendjen e njerëzve që ju rrethojnë, si dhe të krijoni miqësi të reja. Mos u besoni njerëzve që s’janë shumë të qartë, por bashkëpunoni vetëm me ata persona të cilët i vlerësoni vërtetë.

Demi

Gjatë kësaj dite do të rivendosni kontaktet me të afërm apo shoqërinë, duke rindërtuar raporte të cilat ishin zbehur. Marsi do të jetë planet mik në shenjën tuaj, i cili do ju bëjë të ndiheni të vlerësuar në dashuri. Duhet të jeni shumë bujar me partnerin/en tuaj gjatë kësaj të marte.

Binjakët

Marsi do ju qëndrojë pranë, duke iu karikuar me dinamizëm, duke e bërë këtë të martë speciale, ku gjatë gjithë ditës do e ndjeni veten si të rilindur. Në sajë të pranisë së këtij planeti do të ndiheni më të sigurtë në veten tuaj dhe do të merrni gjithçka dëshironi.

Gaforrja

Do të shfaqni lirisht interesat tuaja në fushën e komunikimit dhe të eksperiencave të reja, gjithçka në kërkim të një pune. Favorizohen sektorët e punës që kanë lidhje me televizionin, spektaklin ose muzikën. Përvishni mëngët! Do arrini të përmirësoni edhe të ardhurat.

Luani

Venusi që ju buzëqesh në shenjë do ju ndihmojë që t’i shprehni më mirë dhe pa frikë ndjenjat tuaja. Dhuroni, ose lërini t’iu dhurojnë momente të këndshme. Ata që janë vetëm do kenë takime interesante. Financat do arrini t’i mbani nën kontroll.

Virgjëresha

Ndikimi pozitiv i Hënës, do të bëjë që të jeni në sintoni të plotë me njerëzit tuaj të dashur, duke i bërë lidhjet me ta më të thella dhe të plota. Mos vazhdoni të kërkoni jashtë asaj që mendoni se mund t’iu bëjë të lumtur. Shihni më mirë brenda vetes.

Peshorja

Keni rreth vetes njerëz entuziast lidhur me idetë tuaja të pasura, por sa u përket synimeve të tyre bëni kujdes: jo çdo gjë që shkëlqen është e çmuar! Jeni vetëm? Në sajë të ndikimit të Neptunit, do të dini të përzgjidhni mirë. Financat nuk do kenë probleme

Akrepi

Mendojini mirë zgjedhjet tuaja. Ndonëse nuk e dini se cili do të jetë rezultati i tyre, e dini mirë se keni dhënë zemrën dhe gjithë përkushtimin tuaj. Befas mund të lind një ndjenjë intensive me një koleg/e apo epror. Veproni me maturi.

Shigjetari

Marsi dhe Venusi do ju dhurojnë një ditë pozitive, gjatë së cilës do të jeni të mbushur me energji, dinamik dhe plot dëshirë për të vënë në jetë idetë tuaja. Pranojeni ftesën e një miku/mikeje, i cili e di se sa po mërziteni këtë periudhë.

Bricjapi

Duke pasur Saturnin kundër, nuk do të gjeni dakordësinë për shumë çështje që ju shqetësojnë prej kohësh. Kur ta shikoni të nevojshme, tërhiquni dhe gjeni një moment paqeje. Në sajë të ndikimit të Venusit, do të merrni nga partneri/ja, përgjigje në sintoni të plotë me pritshmëritë tuaja.

Ujori

Në sajë të favorizimit të Marsit, nismat tuaja do të rezultojnë më shumë se të kënaqshme. Venusi premton momente të lumtura në çift. Frenoni tendencën për të ndërmarrë shumë nisma, në mënyrë që të çoni në fund së paku disa prej tyre.

Peshqit

Intuita vijon të jetë pika juaj kryesore e forcës, në sajë të mbështetjes që ju ofron Urani. Do të arrini të ndërmerrni projekte të reja si dhe do të krijoni një atmosferë të kënaqshme, duke dalë nga rutina ku ndodheni.