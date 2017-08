Horoskopi ditor, e hënë 7 Gusht 2017

Shpërndaje Facebook

Dashi

Kujdes me ironinë gjate kësaj dite sepse do keni probleme me partnerin. Me mire thuajini gjerat ashtu si i mendoni. Beqaret do ëndërrojnë shume dhe askush nuk do i pengoje te mendojnë tek dashuria ideale. Ju do shpresoni deri ne sekondën e fundit dhe ne fakt do bëni mire. Ne planin financiar do jete Marsi ai qe do iu ndihmoje te jeni me te organizuar.

Demi

Nëse kujdeseni me tepër pe rate qe keni ne krah dhe nuk e lini vetëm për asnjë moment, gjerat do shkoje me se miri ne jetën tuaj ne çift. Beqaret do jene edhe me te privilegjuar dhe do takojnë personi n e ëndrrave. Përgatituni për emocione te papërshkrueshme. Planetët do jene aleatet me te mire ne planin financiar. Ata do iu ndihmojnë te mos keni asnjë vështirësi.

Binjaket

Fale mbështetjes qe do iu japë Jupiteri gjate kësaj dite do e përmirësoni marrëdhënien ne çift dhe do përjetoni momente te paharruara. Mosmarrëveshjet qe keni pasur do i harroni përgjithmonë. Beqaret do kenë mundësi te shumta për aventura, por disa do kenë takimin vendimtar. Situata financiare do jete e qëndrueshme dhe nuk pritet as problemi me i vogël.

Gaforrja

Dite e favorshme kjo e sotmja për jetën sentimentale te të dashuruarve. Surprizat e bukura do jene te njëpasnjëshme dhe emocionet gjithashtu. Beqaret do ndihen mire edha ashtu si janë e nuk do kërkojnë te krijojnë lidhje serioze. Tani për tani ata do duan ta shfrytëzojnë lirinë qe kane. Ne planin financiar do keni vetëm një objektiv: te rritni te ardhurat. Do ia arrini qëllimit.

Luani

Komunikimi ne çift do jete shume i mire gjate kësaj dite dhe do flisni hapur për gjithçka sot. Edhe pse do shfaqen persona interesante dhe joshës, ju nuk do tundoheni aspak për te kaluar ndonjë aventure te shkurtër. Beqaret do tërhiqen nga disa persona interesante, por nuk do guxojnë t’i shprehin ndjenjat. Financat do jene përgjithësisht te mbrojtura.

Virgjeresha

Dite e bukur dhe e mbushur me lumturi sot. Do ndiheni si ne ëndërr pranë atij qe dashuroni. Shprehjani edhe ju sa te mundni ndjenjat. Beqaret do gjenden përpara një zgjedhjeje te vështirë prandaj duhet te mendohen mire para se te vendosin. Për financat do jete dite e paqëndrueshme. Kujdes me çfarëdo lloj shpenzimi qe do bëni nëse nuk doni te keni probleme.

Peshorja

Fale mbështetjes se planetëve do tregoheni me te hapur me partnerin tuaj dhe do ia shprehni atij te gjitha pakënaqësitë. Ne këtë mënyrë ai do e kuptoje mërzitjen tuaj dhe do mundohet ta përmirësoje situatën. Beqaret do kenë disa takime te këndshme, por do jene te pavendosur. Financat fatmirësisht nuk do jene problematike dhe mund te bëni shpenzimet e duhura.

Akrepi

Kujdes, nen influencën negative te Neptunit partneri juaj do tregohet me i rrepte dhe nuk do toleroje asgjë. Mundohuni te mos i shkoni kundër nëse nuk doni qe situata te përkeqësohet. Beqaret do kalojnë një dite te qete dhe pa takime mbresëlënëse. Kjo nuk do jete dita e tyre. Ne planin financiar tregohuni te arsyeshëm me shpenzimet nëse doni qe situata te jete e qëndrueshme.

Shigjetari

Dite e favorshme kjo e sotmja për dashurinë. Ata qe janë ne një lidhje do mendojnë te hedhin hapa me tej, ndërsa ata qe janë vetëm do jene te vendosur për ta bere për vete personin qe pëlqejnë prej kohesh. Fati do jete ne anën tuaj ne çdo moment. Ne planin financiar duhet te shmangni transaksionet e mëdha. Nuk është koha e duhur për to.

Bricjapi

Tregohuni besnike ndaj partnerit tuaj sot dhe mos mendoni për asnjë moment ta tradhtoni. Vërtet mund t’iu dalin para persona simpatike, por zemrën e te dashurit tuaj askush nuk e ka. Beqaret do mërziten mjaft për shkak se nuk do arrijnë te krijojnë as sot lidhjen e dëshiruar. Ne planin financiar do keni energjinë e duhur për te përballuar problemet.

Ujori

Mos i kërkoni partnerit tuaj gjera te pamundura sot sepse do e mërzitni atë. Jo gjithçka mund te arrihet menjëherë. Mbrëmja do jete e këndshme. Beqaret nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse mund te bëjnë gabime te pa rikthyeshme. Ka kohe për gjithçka. Financat do jene ne përgjithësi pozitive dhe pa probleme. Vazhdoni te tregoheni ende te matur me çdo lloj shpenzimi.

Peshqit

Klima ne jetën ne çift do jete sa shpërthyese po aq edhe e ngrohte sot. Here do dashuroni ne mënyrë pasionante e here do debatoni fort për gjera te kota. Kujdes mos e teproni. Beqaret do kenë një takim entuziazmues i cili mund t’ua ndryshoje tërësisht jetën. Ne planin financiar nuk duhet te nxitoheni për asgjë sepse do keni probleme me vone.